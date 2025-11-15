ΠΑΟΚ: Θεραπεία Κωνσταντέλιας και Καμαρά, ατομικό ο Σάστρε

Πρωινή προπόνηση περιελάμβανε το πρόγραμμα του Σαββάτου στον ΠΑΟΚ!



Ο «Δικέφαλος του Βορρά» συνεχίζει την προετοιμασία του για την επανέναρξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων, με την ομάδα να προπονείται στη Νέα Μεσημβρία, χωρίς τους ποδοσφαιριστές που έχουν κληθεί στις εθνικές τους ομάδες.

Παράλληλα, Κωνσταντέλια και Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ ο Σάστρε δούλεψε ατομικά στο γυμναστήριο.



Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, οι παίκτες του ΠΑΟΚ δούλεψαν με παιχνίδια κατοχής και με ασκήσεις φυσικής κατάστασης 1vs1, ενώ ο Λουτσέσκου έδωσε ρεπό στους ποδοσφαιριστές του για την Κυριακή.

