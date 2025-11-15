Αυτήν την εβδομάδα το τριφύλλι διανύει την διακοπή των Εθνικών ομάδων. Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε τριήμερο ρεπό στους παίκτες του ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ακόμα 9 ματς μέχρι την διακοπή των Χριστουγέννων. Δηλαδή μέσα σε έναν μήνα.

Ντέρμπι στο πρωτάθλημα, κρίσιμοι αγώνες στο Europa League και η συνέχεια της League Phase του κυπέλλου θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον. Ο Ισπανός τεχνικός ξέρει πως το “τριφύλλι” έχει ανάγκη από νίκες και βαθμούς ώστε να παραμείνει μέσα σε όλους τους στόχους. Για αυτό από τώρα έχει κυκλώσει ορισμένα κρίσιμα παιχνίδια.

