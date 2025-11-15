Η Παρτίζαν συνεχίζει να απογοητεύει τους φίλους της στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, με... αποκορύφωμα την εκτός έδρας ήττα της από τη Βιλερμπάν για την 11η αγωνιστική της Ευρωλίγκα.

Οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου παρουσιάστηκαν σε ένα ακόμα παιχνίδι τους προβληματικοί, με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να εκφράζει δημόσια την απογοήτευση και τον εκνευρισμό του.

Σε δηλώσεις που έκανε μετά το ματς, ο πολύπειρος προπονητής ήταν εμφανώς αναστατωμένος, κάνοντας λόγο για ντροπιαστική εμφάνιση και κατηγορώντας τους παίκτες του για τη συμπεριφορά τους.

«Ξεκινήσαμε τον αγώνα με απαράδεκτο τρόπο. Νομίζω ότι είναι ντροπιαστικό το πώς φαινόμασταν στο παρκέ. Κάποιοι παίκτες θα έπρεπε να αναρωτηθούν γιατί συμβαίνει αυτό. Τόσος κόσμος έρχεται εδώ, όπως και σε άλλα μέρη, για να μας ακολουθήσει και να δει μια ομάδα που θα παλέψει και θα έχει την επιθυμία για τη νίκη. Οι παίκτες δεν σκέφτονται το παιχνίδι. Όταν μπήκα στα αποδυτήρια, όλοι ήταν στα τηλέφωνά τους, συμπεριφερόμενοι ανώμαλα. Είμαι κάποιος που θα αναλάβει την ευθύνη, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την κατάσταση», δήλωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής της Παρτίζαν.

Δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος του συλλόγου, Όστογια Μιχαΐλοβιτς, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι στηρίζει πλήρως τον Ομπράντοβιτς.

«Ο Ομπράντοβιτς έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου. Άσχημα αποτελέσματα μπορεί να έρθουν σε μία σεζόν, αλλά είναι στο χέρι μας να βελτιωθούμε και να επιστρέψουμε στις νίκες. Από το ξεκίνημα της σεζόν, είχα υπογραμμίσει τρεις στόχους. Ένας από αυτούς ήταν η πειθαρχία και σε αυτόν τον τομέα δεν βρισκόμαστε εκεί που πρέπει».

