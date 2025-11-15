Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η βαθμολογία της Euroleague: Έπεσε στο 7-4 ο Ολυμπιακός, χέρι-χέρι με Παναθηναϊκό

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 11ης αγωνιστικής

Ολυμπιακός

Ολοκληρώθηκε ακόμη μία «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, με την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης να λαμβάνει τέλος την Παρασκευή.

Mετά την ήττα του από την Αρμάνι Μιλάνο, ο Ολυμπιακός έπεσε στο 7-4 και ισοβαθμεί πλέον μαζί με τον Παναθηναϊκό,τη Ζάλγκιρις Κάουνας και την Μπαρτσελόνα μεταξύ τρίτης και έκτης θέσης.

Στην κορυφή με ρεκόρ 8-3 βρίσκονται η Χάποελ Τελ Αβίβ και Ερυθρός Αστέρας, με την πρώτη από τη δέκατη θέση να απέχουν δύο νίκες!

Αποτελέσματα και πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Ερυθρός Αστέρας – Μονακό 91-79
Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ 74-68
Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός 77-87
Παρί – Βαλένθια 90-86
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπασκόνια 89-83
Dubai BC – Ζάλγκιρις Κάουνας 95-89
Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου 74-72
Βιλερμπάν – Παρτίζαν 88-87
Μπαρτσελόνα – Βίρτους Μπολόνια 88-81
Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Euroleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark