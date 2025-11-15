Ολοκληρώθηκε ακόμη μία «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, με την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης να λαμβάνει τέλος την Παρασκευή.

Mετά την ήττα του από την Αρμάνι Μιλάνο, ο Ολυμπιακός έπεσε στο 7-4 και ισοβαθμεί πλέον μαζί με τον Παναθηναϊκό,τη Ζάλγκιρις Κάουνας και την Μπαρτσελόνα μεταξύ τρίτης και έκτης θέσης.

Στην κορυφή με ρεκόρ 8-3 βρίσκονται η Χάποελ Τελ Αβίβ και Ερυθρός Αστέρας, με την πρώτη από τη δέκατη θέση να απέχουν δύο νίκες!

Αποτελέσματα και πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Ερυθρός Αστέρας – Μονακό 91-79

Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ 74-68

Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός 77-87

Παρί – Βαλένθια 90-86

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπασκόνια 89-83

Dubai BC – Ζάλγκιρις Κάουνας 95-89

Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου 74-72

Βιλερμπάν – Παρτίζαν 88-87

Μπαρτσελόνα – Βίρτους Μπολόνια 88-81

Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87

