Kαι το όνομα αυτού: Πέδρο Μαρτίνεθ! Ο coach της Βαλένθια, αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος προπονητής της χρονιάς στη Εuroleague, έπειτα από σχετική των προπονητών της διοργάνωσης!

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας προπονητής της Βαλένθια κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο και γίνεται ο 4ος από την Ιβηρική χώρα που το κατακτά μετά τους Τσους Ματέο (2023/04), Πάμπλο Λάσο (2014-15 και 2017-18) και Τσάβι Πασκουάλ (2009/10).

Ο Μαρτίνεθ είναι ο 14ος διαφορετικός αποδέκτης του βραβείου Προπονητής της χρονιάς. Μόνο οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Γεώργιος Μπαρτζώκας το έχουν κερδίσει τρεις φορές, ενώ οι Έτορε Μεσίνα, Δημήτρης Ιτούδης και Λάσο το έχουν κερδίσει από δύο φορές ο καθένας. Άλλοι προηγούμενοι νικητές περιλαμβάνουν τον περσινό βραβευμένο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, καθώς και τους Πίνι Γκέρσον, Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, Τσάβι Πασκουάλ, Ντούσαν Ίβκοβιτς, Ντέιβιντ Μπλατ και Εργκίν Αταμάν .

Pedro Martínez is the 2025–26 Alexander Gomelskiy Coach of the Year 🏆



The @valenciabasket head coach guided his team to an impressive 25–13 record in their first season back in the EuroLeague 👏



The first coach to claim both EuroLeague & EuroCup Coach of the Year honors!… pic.twitter.com/cTdRsJRGnG — EuroLeague (@EuroLeague) April 21, 2026

