Καταγγέλλουν παρενόχληση σύντροφοι παικτών της Μαγιόρκα μετά τον ημιτελικό του Σούπερ Καπ στην Τζέντα

Καταγγελίες για απρεπή συμπεριφορά από οπαδούς έκαναν οι σύντροφοι παικτών της Μαγιόρκα αλλά και απλοί φίλαθλοι

Μαγιόρκα σεξουαλική παρενόχληση

Σοβαρές καταγγελίες έγιναν μετά το τέλος του ημιτελικού του Σούπερ Καπ ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Μαγιόρκα (3-0) στην Τζέντα.

Όπως αναφέρουν σύντροφοι παικτών των νησιωτών αλλά και απλοί φίλαθλοι, κατά την αποχώρησή τους από το γήπεδο έπεσαν θύματα παρενόχλησης, με ύβρεις και… αγγίγματα από Άραβες οπαδούς.

Η αστυνομία ήταν απούσα και έτσι η διαδρομή 15-20 λεπτών μέχρι τα πούλμαν ήταν περιπετειώδης για τους φιλοξενούμενους φιλάθλους.

«Δεν υπήρχε καθόλου ασφάλεια και μας παρενοχλούσαν. Μας έβγαζαν φωτογραφίες, μας άγγιζαν, μας κορόιδευαν… Ήταν πολύ άσχημο, νιώσαμε απροστάτευτοι», ανέφερε η σύντροφος του Ντάνι Ροντρίγκεθ, Κριστίνα Παλάβρα.

Η διοίκηση της Μαγιόρκα συγκεντρώνει στοιχεία για να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία προς την ισπανική ομοσπονδία.

sport-fm.gr

