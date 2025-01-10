Σοβαρές καταγγελίες έγιναν μετά το τέλος του ημιτελικού του Σούπερ Καπ ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Μαγιόρκα (3-0) στην Τζέντα.

Όπως αναφέρουν σύντροφοι παικτών των νησιωτών αλλά και απλοί φίλαθλοι, κατά την αποχώρησή τους από το γήπεδο έπεσαν θύματα παρενόχλησης, με ύβρεις και… αγγίγματα από Άραβες οπαδούς.

Η αστυνομία ήταν απούσα και έτσι η διαδρομή 15-20 λεπτών μέχρι τα πούλμαν ήταν περιπετειώδης για τους φιλοξενούμενους φιλάθλους.

«Δεν υπήρχε καθόλου ασφάλεια και μας παρενοχλούσαν. Μας έβγαζαν φωτογραφίες, μας άγγιζαν, μας κορόιδευαν… Ήταν πολύ άσχημο, νιώσαμε απροστάτευτοι», ανέφερε η σύντροφος του Ντάνι Ροντρίγκεθ, Κριστίνα Παλάβρα.

Η διοίκηση της Μαγιόρκα συγκεντρώνει στοιχεία για να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία προς την ισπανική ομοσπονδία.

Lamentable los aficionados saudíes, que se mofan de los 100 mallorquinistas que se han desplazado. ⤵️🔴 pic.twitter.com/vj3AL4C9LT — Juanmi Sánchez (@JUANMISB97) January 9, 2025

