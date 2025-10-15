Το διάλειμμα για τις εθνικές ομάδες έφερε ξανά πονοκέφαλο στην Μπαρτσελόνα. Αν στο προηγούμενο ήταν οι Λαμίν Γιαμάλ και Φρένκι ντε Γιονγκ που επέστρεψαν με προβλήματα, αυτήν τη φορά τρεις παίκτες επηρεάστηκαν από τον λεγόμενο «ιό FIFA»: Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Ντάνι Όλμο και Φεράν Τόρες. Οι δύο πρώτοι θα απουσιάσουν για αρκετά παιχνίδια, ενώ για τον Τόρες η συμμετοχή του στο ματς με την Τζιρόνα παραμένει αμφίβολη.

Η δυσαρέσκεια στο στρατόπεδο των «μπλαουγκράνα» είναι έντονη. Πριν έναν μήνα, ο Χάνσι Φλικ είχε εκφράσει παράπονα προς τον Λουίς ντε λα Φουέντε για την υπερβολική χρήση του Γιαμάλ, που οδήγησε σε τραυματισμό και απουσία από τέσσερα ματς. Τότε, η ευθύνη αποδόθηκε στις εθνικές ομάδες. Τώρα, η κριτική στρέφεται στους ίδιους τους παίκτες -και πιο συγκεκριμένα στον Λεβαντόφσκι.

Ο Πολωνός επιθετικός ένιωσε ενοχλήσεις στον ίδιο μυ που είχε τραυματιστεί νωρίτερα στη σεζόν, κατά τη διάρκεια του αγώνα Πολωνίας-Λιθουανίας. Παρότι είχε την επιλογή να ζητήσει αλλαγή στο ημίχρονο, αποφάσισε να συνεχίσει, με έναν επίδεσμο στον μηρό. Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε μοιραία: Η κατάσταση επιδεινώθηκε και πλέον θα μείνει εκτός δράσης για έναν μήνα.

Η απουσία του σημαίνει ότι χάνει έξι κρίσιμα παιχνίδια -τέσσερα στη LaLiga και δύο στο Champions League- συμπεριλαμβανομένου και του Clasico στις 26 του μήνα, στο οποίο δεν έχει καμία πιθανότητα συμμετοχής. Στην Μπαρτσελόνα θεωρούν ότι οι παίκτες πρέπει να είναι οι πρώτοι που δίνουν σήμα κινδύνου όταν νιώθουν ενοχλήσεις, ειδικά όταν πρόκειται για έναν 37χρονο που γνωρίζει καλά τις απαιτήσεις του σώματός του.

Αντίστοιχη περίπτωση ήταν και του Ντάνι Όλμο, που ενσωματώθηκε στην εθνική με ενοχλήσεις μετά το ματς με τη Σεβίλλη. Η χρονική συγκυρία είναι άβολη, καθώς ο σύλλογος εξετάζει την ανανέωση του συμβολαίου του Λεβαντόφσκι -και τέτοιες συμπεριφορές δεν βοηθούν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.