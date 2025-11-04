ΠΑΟΚ: Περιμένει Πέλκα ο Λουτσέσκου

Ο φορμαρισμένος ΠΑΟΚ αναζητά στο ματς της Πέμπτης με τη Γιουνγκ Μπόις μία ακόμη νίκη για να βρεθεί πιο κοντά και στον ευρωπαϊκό του στόχο.



Ο «δικέφαλος του Βορρά» μετράει έξι διαδοχικές νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να βάζει τις τελευταίες του… πινελιές, όσον αφορά το πλάνο που έχει καταστρώσει για τον αγώνα με τους Ελβετούς. Ασφαλώς θα χρειαστεί να γίνει διαχείριση, καθώς ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος, το οποίο είναι ο πρώτος στόχος στα 100 χρόνια του συλλόγου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός θα περιμένει τα νέα για την κατάσταση του Δημήτρη Πέλκα, καθώς δεν έχει βγάλει ακόμα ολόκληρο πρόγραμμα με την ομάδα, ενώ ο Μαντί Καμαρά συνεχίζοντας το ατομικό θεωρείται νοκ άουτ για τον συγκεκριμένο αγώνα.

