ΠΑΟΚ: Ομιλία Λουτσέσκου στους παίκτες

Να μιλήσει στους παίκτες του ΠΑΟΚ αποφάσισε σήμερα στην προπόνηση της ομάδας ο Ραζβάν Λουτσέσκου με αφορμή και την απόφασή του να τους δώσει τέσσερις ημέρες ρεπό.



Ο Ρουμάνος τεχνικός αφού αρχικά τους ενημέρωσε ότι δεν έχουν… δουλειά για τις επόμενες ημέρες και πως θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Τρίτη το απόγευμα τους ζήτησε να εκμεταλλευθούν όσο καλύτερα μπορούν αυτές τις ημέρες ξεκούρασης και να επιστρέψουν έτοιμοι και πιο δυνατοί για το τέλος του πρωταθλήματος.

«Έχουμε περάσει δύσκολα και θέλω από εσάς να ξεκουραστείτε, να ηρεμήσετε, να περάσετε ωραίες στιγμές με τις οικογένειές σας. Κάντε ό,τι θεωρεί ο καθένας προτιμότερο για να γεμίσει τις μπαταρίες του. Θέλω όλοι να επιστρέψετε πιο δυνατοί, πιο αποφασιστικοί γιατί έχουμε μπροστά μας μάχες», ήταν τα λόγια του προς τους ποδοσφαιριστές του.

