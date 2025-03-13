Παναθηναϊκός: Το πρόβλημα της Φιορεντίνα και ο ξεκάθαρος στόχος στο «Αρτέμιο Φράνκι»

Ο Ρουί Βιτόρια ανέφερε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου πως ναι μεν ο Παναθηναϊκός πρέπει να αμυνθεί σωστά απέναντι στη Φιορεντίνα, ωστόσο είναι απαραίτητη προϋπόθεση και το να σκοράρει. Κάτι το οποίο επισήμανε και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, λέγοντας πως το ”Τριφύλλι” θα παίξει σαν να έληξε το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ ισόπαλο.

Προφανώς, ο Πορτογάλος προπονητής θέλει να χτυπήσει τους ”Βιόλα” εκεί που πονάνε, δηλαδή στην άμυνά τους. Τα ανασταλτικά προβλήματα του συνόλου του Παλαντίνο φάνηκαν και στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου οι ”πράσινοι” θα μπορούσαν να είχαν σκοράρει περισσότερα από 3 τέρματα!

Πηγή: skai.gr

