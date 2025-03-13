Μπαρτζώκας: «Όταν παίζουμε μαζί είμαστε ανίκητοι, πολύ ταλαντούχα ομάδα ο Παναθηναϊκός»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε το στίγμα του ενόψει της «μάχης» (14/3, 21:15) του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την 29η αγωνιστική της Ευρωλίγκας για την 29η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.



«Να πείσω τους παίκτες ότι όταν παίζουμε μαζί αμυντικά και επιθετικά είμαστε ανίκητοι», επεσήμανε ο 59χρονος τεχνικός, ο οποίος σχολίασε ότι «ο Παναθηναϊκός είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ούτως ή άλλως είναι μία πολύ ταλαντούχα ομάδα, το αποδεικνύει και η θέση της στη βαθμολογία και το ρεκόρ της».

Όσον αφορά τον, επεσήμανε «Είναι έξυπνος. Καταλαβαίνει σε ποια ομάδα έχει έρθει, θα διαφοροποιήσει το παιχνίδι του λίγο σε σχέση με αυτό που έπαιζε στη Μανρέσα, ακόμα και στη Μακάμπι, γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού, αλλά σας λέω ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης».«Kάθε φορά είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι, έτσι είναι το μπάσκετ, εξαρτάται από το πώς θα βρεθούν οι αντίπαλοι, πώς είναι το momentum της χρονιάς, ποιο είναι το κίνητρο, ποια είναι η υγεία, όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο. Δεν ξέρω τι παιχνίδι να περιμένω για να πω την αλήθεια, περιμένω φυσικά ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ούτως ή άλλως μία πολύ ταλαντούχα ομάδα, το αποδεικνύει και η θέση της στη βαθμολογία και το ρεκόρ της. Θα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι όπως πάντα, μη λέμε τα τετριμμένα. Θέλει υπομονή, να μείνεις στο πλάνο, δε θέλει ηρωισμούς, τουλάχιστον στη δική μας ομάδα, να παιχτεί όπως δείχνει το πλάνο, όπως παίζουμε συνήθως».«Αν εννοείται ότι θα δούμε λιγότερα βίντεο, ναι, γιατί έχουμε παίξει αρκετές φορές, δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλές αναλύσεις. Επιμένουμε λίγο στα λάθη που κάναμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Όμως το ίδιο γίνεται και από την πλευρά των αντιπάλων, οπότε δεν ξέρω αν παίρνουμε κάποιο προβάδισμα. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε προβάδισμα λόγω της έδρας μας, το περιβάλλον δεν θα είναι ευχάριστο γι’ αυτούς. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο έχουμε κίνητρο και το περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε τη χρονιά με όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες, να πάρουμε όσο το δυνατόν καλύτερη θέση και αυτό είναι ένα παιχνίδι σημαντικό γι’ αυτόν τον στόχο».«Στο πρωτάθλημα ήταν μία ιδιαίτερη κατάσταση, στο Κύπελλο αν θυμάστε ελέγχαμε το παιχνίδι στο α’ ημίχρονο, στο τρίτο δεκάλεπτο είχαμε φύγει 7-8 πόντους, μετά ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά, εμείς κάναμε ένα μεγάλο σερί στο τέλος και ήμασταν 4 πόντους μπροστά, αλλά κάναμε δύο λάθη στην επίθεση, ένα βιαστικό σουτ και ο Παναθηναϊκός πήρε τελικά το παιχνίδι. Στην ουσία ήταν ένα παιχνίδι μιας απόφασης. Ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, είχαμε μόνο ένα γκαρντ, τον Γκος, που έπαιξε πολύ και ήταν πολύ κουρασμένος. Τώρα έχουμε περισσότερους γκαρντ, δεν έχουμε βέβαια τον Τόμας, αλλά είναι εδώ ο Λούκα, είναι και ο Σέιμπιεν, οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε περισσότερους χειριστές, ώστε να μη φορτωθεί τόσο πολύ ο Γκος».«Οι παίκτες που είναι έξω κάνουν το πρόγραμμά τους, αυτοί που είναι μέσα είναι αρκετά ικανοί για να μας οδηγήσουν σε νίκες, όπως έχει αποδειχτεί».«Προφανώς δεν είναι τόσο δύσκολο γιατί κερδίζουμε. Οι παίκτες καταλαβαίνουν τη σημασία αυτών των αγώνων, έχουμε στόχο να πάμε καλά στην Ευρωλίγκα. Η πίεση έχει ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς, αλλά τώρα αυξάνεται, ότι θα είμαστε στο Άμπου Ντάμπι, ότι θα πάρουμε την Ευρωλίγκα, αυτά δεν με βρίσκουν σύμφωνο, θα είναι μία διαδικασία πολύ δύσκολη, απέναντι σε πολύ καλούς αντιπάλους, όπου πρέπει να έχεις σωστή προσέγγιση σε κάθε παιχνίδι, γιατί έχει τη δυσκολία του και ό, τι γίνεται να το ξεχνάς γρήγορα. Από την άλλη, βλέπετε την ατμόσφαιρα στα ματς εδώ, με την Παρτίζαν, προφανώς αύριο και μετά με τον Ερ. Αστέρα, θα δείτε ότι δεν μπορεί κανείς να υποτιμήσει αυτή την κατάσταση ή να είναι χαλαρός, γιατί βλέπει τη δίψα του κόσμου, την υποστήριξη που είναι πολύ σημαντική και αυτό είναι ένα κίνητρο παραπάνω για όλους μας».«Πάρα πολύ, γιατί είναι έξυπνος. Καταλαβαίνει σε ποια ομάδα έχει έρθει, θα διαφοροποιήσει το παιχνίδι του λίγο σε σχέση με αυτό που έπαιζε στη Μανρέσα, ακόμα και στη Μακάμπι, γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού, αλλά σας λέω ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης, που θα φανεί το επόμενο διάστημα, ελπίζω όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά και τα επόμενα χρόνια, ότι μπορεί να γίνει παίκτης πολύ υψηλού επιπέδου».«Δεν έχω πια προκλήσεις, μόνο να κερδίσω. Αυτό θέλω, δεν έχω να σχεδιάσω κάτι ιδιαίτερο, το μόνο είναι να πείσω τους παίκτες ότι όταν παίζουμε μαζί αμυντικά και επιθετικά είμαστε ανίκητοι. Αυτό πιστεύω».«Δεν ξέρω πώς να απαντήσω, αν θέλετε τη δική μου εκτίμηση, όταν προέρχεσαι από ήττα είσαι καλύτερος απ’ ό,τι από νίκη. Η δική μου ομάδα σίγουρα, αλλά και νομίζω ότι οι περισσότερες ομάδες έτσι είναι».

