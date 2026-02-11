Οδηγίες προς τους οπαδούς του ενόψει του δεύτερου ημιτελικού του Κυπέλλου με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό δίνει μέσω ανακοίνωσης ο ΠΑΟΚ.

Ο «δικέφαλος του βορρά» αναφέρεται στους ελέγχους που θα υπάρχουν από την αστυνομία και ζητά στήριξη από τον κόσμο, μονάχα με πάθος και φωνή. Ενημερώνει δε, πως οι θύρες της Τούμπας θα ανοίξουν στις 18:00.

Την ίδια ώρα, στέλνει και σύνθημα πρόκρισης στον τελικό, λέγοντας πως η γεμάτη Τούμπα θα δώσει ώθηση στην ομάδα και καταλήγει με την ατάκα «Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Βραδιά πρόκρισης στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για τον ΠΑΟΚ, που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και θέλει να υπερασπιστεί το προβάδισμα από το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας και να πανηγυρίσει με τον κόσμο του.

Η γεμάτη Τούμπα είναι αυτή που θα δώσει ώθηση στην ομάδα στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν και είναι χρέος όλων μας να διασφαλίσουμε πως θα παραμείνει ανοιχτή.

Θυμίζουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία θα διενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου και υπενθυμίζουμε ότι στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύεται η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, όπως και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Στηρίζουμε την ομάδα αποκλειστικά και μόνο με τη φωνή και το πάθος μας, προστατεύουμε το σπίτι μας με μυαλό και σύνεση και πάμε να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την πρόκριση στον τελικό.

Οι θύρες της Τούμπας θα ανοίξουν στις 18:00. Φροντίστε να έχετε κάνει έγκαιρα την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας μέσω του Gov.gr Wallet, ιδανικά αμέσως μετά την αγορά του, για να αποφύγετε καθυστερήσεις και προβλήματα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov Wallet από την αγορά του και εντεύθεν, καθώς και στη διαδικασία της μεταβίβασης εισιτηρίων διαρκείας. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) & https://wallet.gov.gr/support.

Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ!

