Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σπουδαία πρόκριση για Σάκκαρη στα προημιτελικά του Qatar Open

Στον σημαντικότερο προημιτελικό της εδώ και δυο χρόνια, η Σάκκαρη κατάφερε να επικρατήσει 2-0 της Γκρατσέβα για να περάσει στους «8» του Qatar Open στην Ντόχα

Σάκκαρη

H Mαρία Σάκκαρη πανηγύρισε σπουδαία νίκη και πολύ σημαντική πρόκριση στα προημιτελικά του Qatar Open στην Ντόχα.

Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετώπισε την Γκρατσέβα και επιβλήθηκε 2-0 σετ (7-6 (3), 6-0) για να παραστεί στον πρώτο της προημιτελικό σε 1.000άρι, από τον Μάρτιο του 2024!

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μαρία Σάκκαρη έχει καταφέρει στη φετινή διοργάνωση, στο πρώτο 1.000άρι του 2026, να καταγράψει πορεία δίχως καν να έχει χάσει σετ στις αναμετρήσεις της!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μαρία Σάκκαρη τένις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark