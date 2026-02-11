H Mαρία Σάκκαρη πανηγύρισε σπουδαία νίκη και πολύ σημαντική πρόκριση στα προημιτελικά του Qatar Open στην Ντόχα.

Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετώπισε την Γκρατσέβα και επιβλήθηκε 2-0 σετ (7-6 (3), 6-0) για να παραστεί στον πρώτο της προημιτελικό σε 1.000άρι, από τον Μάρτιο του 2024!

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μαρία Σάκκαρη έχει καταφέρει στη φετινή διοργάνωση, στο πρώτο 1.000άρι του 2026, να καταγράψει πορεία δίχως καν να έχει χάσει σετ στις αναμετρήσεις της!

