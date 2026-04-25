Ένα μεγάλο παιχνίδι διεξάγεται το απόγευμα του Σαββάτου (25/04, 18:15) στο Αλεξάνδρειο, με τον Άρη Betsson να υποδέχεται τον Πανιώνιο για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL σε ένα ματς «ζωής και θανάτου» για τον Ιστορικό, στη μάχη που δίνει για την παραμονή του στην κατηγορία.

Ένα ματς με ιδιαίτερη σημασία, καθώς στα επίσημα του γηπέδου θα δώσουν το «παρών» μεγάλες προσωπικότητες των «κίτρινων», αλλά και του ελληνικού μπάσκετ.

Αρκετή ώρα πριν το τζάμπολ του αγώνα, ο ιδιοκτήτης του επενδυτικού fund που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, εμφανίστηκε στο Αλεξάνδρειο παρέα με τους Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο, αλλά και τη μητέρα τους, Βερόνικα, για να δουν από κοντά τις προσπάθειες του Κώστα Αντετοκούνμπο!

Μάλιστα, εκατοντάδες φίλοι των γηπεδούχων περίμεναν τον «Greek Freak» και την οικογένειά του έξω από το στάδιο, επιφυλάσσοντάς τους μια εκπληκτική και θερμότατη υποδοχή με συνθήματα!

«Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, άντε τελείωνε με το NBA φτάνει»

Οι φίλοι του Άρη δεν έχασαν την ευκαιρία να δείξουν την αγάπη τους και τη φαντασία τους στον Έλληνα σταρ του NBA, τραγουδώντας ένα από τα πιο ευρηματικά συνθήματα της σεζόν.

«Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, άντε τελείωνε με το NBA φτάνει. Έλα εδώ καλό μου παλικάρι, για να σηκώσουμε πρωτάθλημα στον Άρη», φώναξαν ρυθμικά, προκαλώντας χαμόγελα σε όλο το γήπεδο.

«Δεν περίμενα αυτή την υποδοχή, είναι απίστευτο»

Ο ίδιος ο «Greek Freak» έδειξε να απολαμβάνει τη στιγμή, χαμογελώντας και ανταποδίδοντας την αγάπη του κόσμου. «Δεν περίμενα αυτή την υποδοχή, είναι απίστευτο» δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ για τον κόσμο του Άρη που τον αποθέωσε στο κατάμεστο Nick Galis Hall.

