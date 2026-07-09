Ο Παναθηναϊκός μετρά πλέον αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του, έχοντας ολοκληρώσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στο Άπελντοορν της Ολλανδίας, ενώ έχει ήδη καταφέρει να προχωρήσει σε πολύ σημαντικό βαθμό την ενίσχυσή του.

Στο «τριφύλλι», μετά την απόκτηση των Τσάπρα, Ντε Φράι, Ραστόντερ, Καμαρά και Πένια, έχουν πλέον στρέψει την προσοχή τους στην απόκτηση αριστερού μπακ.

Το όνομα του Βίκτορ Κρίστιανσεν, είναι πάντοτε στο κάδρο για τον Παναθηναϊκό, ωστόσο το «αγκάθι» είναι η Λέστερ, που δεν δέχεται την παραχώρηση του Δανού, με δανεισμό και οψιόν, αλλά επιθυμεί την πώλησή του. Σε αυτό το κομμάτι, ο Παναθηναϊκός, είναι διατεθειμένος να κάνει ξανά μια προσπάθεια, προκειμένου να «βολιδοσκοπήσει» τις διαθέσεις των «αλεπούδων», παραμένοντας ωστόσο στην αρχική τους επιθυμία, που είναι ο δανεισμός με οψιόν αγοράς.

Σε ό,τι αφορά τώρα την υπόθεση του Ρικάρντο Μάνγκας, το ενδιαφέρον των «πράσινων» είναι υπαρκτό. Όντως ο Παναθηναϊκός, θέλει τον ποδοσφαιριστή της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με την περίπτωσή του να είναι στη λίστα και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση.

Μένει να δούμε, αρχικά, ποια θα είναι η απόφαση της Λέστερ στην νέα επαφή που θα ανοίξει ο Παναθηναϊκός για τον Κρίστιανσεν και να αποφασιστεί σε ποιο τοπίο θα κινηθούν οι «πράσινοι» για να πλαισιώσουν τον Γιώργο Κυριακόπουλο στο αριστερό άκρο της άμυνάς τους.

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