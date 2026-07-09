Πέρασε επίσημα σε νέα εποχή η ΑΕΛ!

Ο ιστορική ΠΑΕ έχει πλέον νέο ιδιοκτήτη της τον Ζήση Στυλιανό, ο οποίος διαδέχθηκε τον Αχιλλέα Νταβέλη και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9/7.

Δίπλα του θα έχει τους αδελφούς Νταβέλη, μαζί με τους Σωτήρη Κυργιάκο και Μάκη Μπελεβώνη, οι οποίοι ήταν επίσης παρόντες στη συνέντευξη Τύπου και θα έχουν ρόλο στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ο πρώτος γενικός αρχηγός και ο δεύτερος ως τεχνικός διευθυντής.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ:

«Πραγματοποιήσαμε πλήρη οικονομικό, φορολογικό και νομικό έλεγχο της ΠΑΕ. Εξετάσαμε κάθε στοιχείο, γνωρίζοντας ότι δεν αναλαμβάνουμε απλώς μία ομάδα, αλλά το μέλλον ενός ιστορικού συλλόγου. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε, διότι διαπιστώσαμε την αντικειμενικότητα των δεδομένων της απερχόμενης διοίκησης και τη μεγάλη προσπάθεια, με θυσίες, που κατέβαλαν πριν από τέσσερα ολόκληρα χρόνια.

Δεν παραλαμβάνουμε αυτή τη στιγμή μία ΠΑΕ άμεσα ανταγωνιστική. Παραλαμβάνουμε μία ομάδα που βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές οικονομικές, οργανωτικές και αγωνιστικές προκλήσεις. Ο χρόνος έχει χαθεί. Το ρόστερ είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένος αγωνιστικός σχεδιασμός. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν πρόκειται ούτε να την κρύψουμε ούτε να την ωραιοποιήσουμε.

Δεν αναφέρω όλα αυτά για να δημιουργήσω άλλοθι. Αυτή είναι η πραγματικότητα που αποφασίσαμε συνειδητά να αναλάβουμε. Δεν ήρθαμε να διαχειριστούμε την επιτυχία. Ηρθαμε να χτίσουμε την επόμενη ημέρα της ΑΕΛ. Πρέπει να στελεχωθεί η ομάδα, να δημιουργηθεί σύγχρονο ποδοσφαιρικό τμήμα, να οργανωθεί η ΠΑΕ και να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της.

Δεν θα υποσχεθώ εύκολες επιτυχίες. Θα υποσχεθώ όμως κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικότερο. Oτι αυτή η διοίκηση θα λειτουργήσει με διαφάνεια, αξιοκρατία, οικονομική πειθαρχία και απόλυτο σεβασμό απέναντι στον κόσμο της ΑΕΛ.

Ευελπιστώ στη συμβολή και στην αμέριστη στήριξη όλων. Υπάρχει μόνο η ΑΕΛ. Σας ζητώ μόνο να μας κρίνετε δίκαια. Να μας κρίνετε από τις πράξεις μας. Όταν κάποια ημέρα έρθει η στιγμή να παραδώσω αυτή την ομάδα στον επόμενο ιδιοκτήτη της, θέλω να του παραδώσω μία ΑΕΛ οικονομικά υγιέστερη, αγωνιστικά ισχυρότερη και οργανωτικά καλύτερη από αυτή που παραλαμβάνω σήμερα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας καλώ όλους, από σήμερα που ξεκινά η φετινή καμπάνια των νέων εισιτηρίων διαρκείας και της ανανέωσης, με τις ίδιες τιμές για όλους τους παλαιούς κατόχους, να στηρίξετε με όλες σας τις δυνάμεις τη νέα μας αρχή».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αχιλλέας Νταβέλης:

«Η μεταβίβαση θα χρειαστεί έναν εύλογο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ο Ζήσης Στυλιανός έχει όλα τα στοιχεία και τα προσόντα για να συνεχίσει απρόσκοπτα η ομάδα τη νέα σεζόν. Εμείς εξαντλήσαμε τα όρια των δυνατοτήτων μας.

Οι φίλαθλοι μπορούν να αισθάνονται ασφάλεια για το μέλλον. Να αγκαλιάσουν όλη την προσπάθειά του. Ευχόμαστε υγεία, καλή επιτυχία και πολλούς τίτλους στη ‘βασίλισσα του κάμπου’ υπό την ηγεσία του».

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