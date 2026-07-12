Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin, καθώς η 46χρονη που εντοπίστηκε στη Μεγάλη Βρετανία φέρεται να επικοινώνησε η ίδια με τις ελληνικές Αρχές, δηλώνοντας ότι είναι αθώα και εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα για να παρουσιαστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η επιστροφή της ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και αύριο Δευτέρα, ώστε την Τρίτη να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας, την ίδια ημέρα που έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες των δύο συλληφθέντων για την υπόθεση.

Η απόφασή της να επιστρέψει αυτοβούλως επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες, καθώς αποφεύγεται η χρονοβόρα διαδικασία έκδοσής της από το Ηνωμένο Βασίλειο. Εφόσον ακολουθούνταν η προβλεπόμενη διαδικασία, το ένταλμα θα έπρεπε να περάσει από τους απαραίτητους ελέγχους των βρετανικών Αρχών, να ακολουθήσει η σύλληψή της, η πρώτη εμφάνιση στο δικαστήριο, η ακροαματική διαδικασία για την έκδοση, αλλά και πιθανές προσφυγές σε ανώτερα δικαστήρια, γεγονός που θα μπορούσε να παρατείνει σημαντικά τον χρόνο επιστροφής της στην Ελλάδα.

Η ίδια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση και επιθυμεί να δώσει τις εξηγήσεις της ενώπιον των ελληνικών δικαστικών Αρχών.

Όσον αφορά τη ζωή της στη Βρετανία, πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια ζει μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φέρεται να διέμενε για κάποιο διάστημα στην περιοχή του Μπράιτον, ενώ η πιο πρόσφατη δηλωμένη διεύθυνσή της βρίσκεται στο Λονδίνο. Παράλληλα, εργαζόταν – ή εξακολουθεί να εργάζεται – στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, ενώ δραστηριοποιείται και στον χώρο της φωτογραφίας.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις απολογίες της Τρίτης, αλλά και στις εξηγήσεις που αναμένεται να δώσει η 46χρονη μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

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