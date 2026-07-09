Καύσωνας: Οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο από τους άνδρες

Σύγχυση, εκνευρισμός, ζαλάδα, κατακρατήσεις και κόπωση...

Αυτά είναι μερικά από τα συχνότερα συμπτώματα που αντιμετώπισαν γυναίκες, κατά τη διάρκεια του «κύματος καύσωνα» του Ιούνη, όπως αναφέρει το BBC.

Oι ακραίες θερμοκρασίες δυσκολεύουν τους πάντες. Ωστόσο οι γυναίκες φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από τους καύσωνες σε σχέση με τους άνδρες, καθώς οι ορμονικές μεταβολές και οι διαφορές στη λειτουργία του οργανισμού τους δυσκολεύουν τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος.

Σύμφωνα με τη Δρ Νιγκάτ Αρίφ, γενική ιατρό του NHS με εξειδίκευση στη γυναικεία υγεία, οι καύσωνες αποτελούν ένα πραγματικό «τεστ αντοχής» για το καρδιαγγειακό σύστημα των γυναικών και τις επηρεάζουν περισσότερο από τους άνδρες.

Παράλληλα, οι γυναίκες ενδέχεται να είναι ελαφρώς πιο ευάλωτες σε θανάτους που σχετίζονται με τους καύσωνες, αν και απαιτούνται περισσότερα επιστημονικά στοιχεία για να επιβεβαιωθεί αυτή η διαπίστωση, σύμφωνα με τη Δρ Κατ Πίνιο-Γκόμες, ακαδημαϊκή σύμβουλο Δημόσιας Υγείας στο UCL.

Καθώς η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε ολοένα συχνότερους και εντονότερους καύσωνες, οι ειδικοί ζητούν μεγαλύτερη ενημέρωση για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, αλλά και πιο στοχευμένα μέτρα προστασίας.

Γυναικείες ορμόνες και ζέστη

Οι φυσιολογικές ορμονικές μεταβολές, σε συνδυασμό με τον διαφορετικό τρόπο που ο γυναικείος οργανισμός ανταποκρίνεται στη ζέστη, αποτελούν τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο από τους καύσωνες.

Μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες παράγουν λιγότερο ιδρώτα και αρχίζουν να ιδρώνουν σε υψηλότερη θερμοκρασία σώματος σε σύγκριση με τους άνδρες.

Αυτό σημαίνει ότι αποβάλλουν πιο αργά την περίσσεια θερμότητας και δυσκολεύονται περισσότερο να αντιληφθούν ότι το σώμα τους καταπονείται, καθώς δεν βλέπουν τόσο έντονη εφίδρωση.

Η ίδια έρευνα έδειξε επίσης ότι οι γυναίκες έχουν κατά μέσο όρο υψηλότερη εσωτερική θερμοκρασία σώματος και μεγαλύτερο ποσοστό σωματικού λίπους, το οποίο λειτουργεί σαν ένα επιπλέον μονωτικό στρώμα.

Σε όλα αυτά προστίθενται οι φυσιολογικές ορμονικές μεταβολές, οι οποίες επηρεάζουν το σύστημα θερμορρύθμισης του οργανισμού.

Τα επίπεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης μεταβάλλονται σημαντικά κατά τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου, της περιεμμηνόπαυσης, της εμμηνόπαυσης, της εγκυμοσύνης και του θηλασμού, καθιστώντας δυσκολότερη τη διατήρηση της φυσιολογικής θερμοκρασίας του σώματος.

Όλες αυτές οι αλλαγές αυξάνουν την επιβάρυνση του καρδιαγγειακού συστήματος, ιδιαίτερα όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν, ωστόσο, ότι δεν είναι μόνο θέμα βιολογίας.

Κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, όπως οι χαμηλότερες αποδοχές ή τα αυξημένα καθήκοντα των γυναικών στην καθημερινότητα, μπορούν να επηρεάσουν ακόμη περισσότερο την δυνατότητα τους να προστατεύονται από τη ζέστη.

Σημαντικός παράγοντας είναι και η ηλικία. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο μειώνεται η αντοχή του οργανισμού στις υψηλές θερμοκρασίες. Δεδομένου ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από τους άνδρες, εκτίθενται συχνότερα στους κινδύνους που συνεπάγονται οι καύσωνες.

Επιπρόσθετος επιβαρυντικός παράγοντας είναι και η ηλικία.

Ηλικιωμένες συχνά πάσχουν από άνοια, η οποία μπορεί να περιορίσει την αίσθηση της δίψας, ή λαμβάνουν διουρητικά για την αντιμετώπιση της υπέρτασης, παράγοντες που αυξάνουν περαιτέρω τον κίνδυνο θερμικής καταπόνησης.

Η περίοδος γίνεται δυσκολότερη

Ο καύσωνας μπορεί να επιδεινώσει σημαντικά τα συμπτώματα της εμμήνου ρύσεως.

Στο δεύτερο μισό του κύκλου, πριν από την έναρξη της περιόδου, η αύξηση της προγεστερόνης ανεβάζει τη βασική θερμοκρασία του σώματος. Με την έναρξη της περιόδου, τα επίπεδα των οιστρογόνων μειώνονται σημαντικά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος.

Πολλές γυναίκες ανέφεραν έντονη κόπωση, ζάλη, αίσθημα λιποθυμίας, αϋπνία, εξάψεις και δυσκολία συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του πρόσφατου καύσωνα.

Επιπλέον, η απώλεια αίματος κατά την περίοδο συνοδεύεται από απώλεια σιδήρου. Η έλλειψη σιδήρου, ιδιαίτερα σε γυναίκες με έντονη περίοδο, δυσχεραίνει τη μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς και αυξάνει την επιβάρυνση της καρδιάς.

Εντονότερες εξάψεις στην εμμηνόπαυση

Οι γυναίκες στην περιεμμηνόπαυση ή την εμμηνόπαυση βιώνουν συχνά εντονότερες εξάψεις και νυχτερινές εφιδρώσεις κατά τη διάρκεια των καυσώνων, εξαιτίας της μείωσης των οιστρογόνων.

Ανάλογα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν και σε γυναίκες που βρίσκονται σε χημική ή χειρουργική εμμηνόπαυση, στο πλαίσιο θεραπείας για ορμονοεξαρτώμενους καρκίνους ή σοβαρές γυναικολογικές παθήσεις.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να επιδεινώνει ακόμη περισσότερο αυτά τα συμπτώματα, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής.

Εγκυμοσύνη και κίνδυνος θερμικής καταπόνησης

Οι έγκυες δυσκολεύονται περισσότερο να διατηρήσουν σταθερή τη θερμοκρασία του σώματός τους, καθώς η εγκυμοσύνη αυξάνει τον μεταβολισμό, την παραγωγή θερμότητας και τις ανάγκες σε υγρά.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση του καρδιαγγειακού συστήματος, ιδιαίτερα στα προχωρημένα στάδια της κύησης, καθιστά τις εγκύους πιο ευάλωτες στη θερμική εξάντληση.

Παράλληλα, επιστημονικές μελέτες υποδεικνύουν ότι η έκθεση σε έντονη ζέστη μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβρυο.

Προσοχή στα σημάδια θερμικής εξάντλησης

Η παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη μπορεί να προκαλέσει πτώση της αρτηριακής πίεσης, αφυδάτωση και απώλεια ηλεκτρολυτών, οδηγώντας σε θερμική εξάντληση.

Σε σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθεί σε θερμοπληξία, μια κατάσταση που απαιτεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση.

Οι ειδικοί συνιστούν επαρκή ενυδάτωση, παραμονή σε δροσερούς χώρους, χρήση ανεμιστήρων ή άλλων μέσων κλιματισμού, αποφυγή έντονης σωματικής δραστηριότητας τις θερμές ώρες της ημέρας και εκγύμναση μόνο νωρίς το πρωί ή μετά τη δύση του ηλίου.

Παράλληλα, καλούν εργοδότες και δημόσιους φορείς να λάβουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών κατά τη διάρκεια των καυσώνων.

Όπως επισημαίνουν, η προστασία τους από τις επιπτώσεις της ακραίας ζέστης είναι θέμα δημόσιας υγείας που αφορά ολόκληρη την κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

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