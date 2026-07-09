Τσεχία: Σεισμός 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ δυτικά της Πράγας

Μεγάλος σεισμός 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κούνησε το απόγευμα της Πέμπτης, 9 Ιουλίου, την Τσεχία και συγκεκριμένα την πόλη την πόλη Πρίμπραμ.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 18:00 τοπική ώρα και είχε επίκεντρο τη μικρή πόλη των 35.000 κατοίκων. 32 χιλιόμετρα πιο μακριά είναι η πόλη Πλζεν, όπου ο σεισμός έγινε αισθητός. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα δέκα χιλιόμετρα.

Δεν υπάρχουν ακόμη αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Πηγή: skai.gr

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