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Τσεχία: Σεισμός 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ δυτικά της Πράγας

Αιφνιδιασμένοι οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, καθώς οι σεισμοί είναι σπάνιοι στην κεντρική Ευρώπη - Δεν υπάρχει ακόμη πληροφόρηση για θύματα ή ζημιές

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Σεισμός

Μεγάλος σεισμός 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κούνησε το απόγευμα της Πέμπτης, 9 Ιουλίου, την Τσεχία και συγκεκριμένα την πόλη την πόλη Πρίμπραμ.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 18:00 τοπική ώρα και είχε επίκεντρο τη μικρή πόλη των 35.000 κατοίκων. 32 χιλιόμετρα πιο μακριά είναι η πόλη Πλζεν, όπου ο σεισμός έγινε αισθητός. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα δέκα χιλιόμετρα.

Δεν υπάρχουν ακόμη αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Σεισμός Τσεχία
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