Ποινή δύο αγώνων από τη FIFA στον Τζάρελ Κουάνσα.
Ο 23χρονος αμυντικός αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, η οποία δόθηκε μετά από εισήγηση των VAR και επανεξέταση της φάσης από τον διαιτητή, στην αναμέτρηση της Αγγλίας με το Μεξικό για τη φάση των «16» του Μουντιάλ.
Έτσι, ο Κουάνσα δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του Τόμας Τούχελ στον επερχόμενο προημιτελικό της κόντρα στη Νορβηγία (12/7, 00:00), ενώ σε περίπτωση που τα Τρία Λιοντάρια πάρουν την πρόκριση, δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ούτε στον ημιτελικό.
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