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Μουντιάλ: Τιμωρήθηκε για δύο αγώνες ο Κουάνσα, χάνει και τον ημιτελικό αν προκριθεί η Αγγλία

Η FIFA επέβαλλε ποινή δύο αγώνων στον Τζάρελ Κουάνσα για την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στην αναμέτρηση της Αγγλίας με το Μεξικό

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Κουάνσα

Ποινή δύο αγώνων από τη FIFA στον Τζάρελ Κουάνσα.

Ο 23χρονος αμυντικός αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, η οποία δόθηκε μετά από εισήγηση των VAR και επανεξέταση της φάσης από τον διαιτητή, στην αναμέτρηση της Αγγλίας με το Μεξικό για τη φάση των «16» του Μουντιάλ.

Έτσι, ο Κουάνσα δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του Τόμας Τούχελ στον επερχόμενο προημιτελικό της κόντρα στη Νορβηγία (12/7, 00:00), ενώ σε περίπτωση που τα Τρία Λιοντάρια πάρουν την πρόκριση, δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ούτε στον ημιτελικό.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Εθνική Αγγλίας
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