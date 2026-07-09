Η αποκάλυψη του Μουντιάλ στην Premier League: Η Νιούκαστλ κλείνει τον Μανζάμπι

Έτοιμη να ολοκληρώσει μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του καλοκαιριού είναι η Νιούκαστλ, η οποία έφτασε σε κατ' αρχήν συμφωνία με τη Φράιμπουργκ για την απόκτηση του Γιόχαν Μανζάμπι.

Σύμφωνα με το The Athletic, οι δύο σύλλογοι συμφώνησαν σε ένα deal που θα φτάσει τα 60 εκατομμύρια ευρώ, με τον 20χρονο διεθνή Ελβετό να έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ».

Ο Μανζάμπι δεν είναι πλέον ένα άγνωστο ταλέντο. Το φετινό Μουντιάλ ήταν η διοργάνωση που τον σύστησε σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Με τρία γκολ και δύο ασίστ μέχρι τώρα, έχει αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους παίκτες της Ελβετίας, οδηγώντας την μέχρι τα προημιτελικά!

Η Νιούκαστλ τον είχε ήδη στη λίστα της εδώ και αρκετούς μήνες, όμως το Μουντιάλ επιτάχυνε τις εξελίξεις, με τον αγγλικό σύλλογο να κινείται αποφασιστικά για την απόκτησή του.

Ο νεαρός χαφ προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν και με τη Φράιμπουργκ, μετρώντας επτά γκολ και εννέα ασίστ σε 47 συμμετοχές, συμβάλλοντας τόσο στην πορεία της ομάδας μέχρι τον τελικό του Europa League όσο και στην έβδομη θέση της Bundesliga.

Η Νιούκαστλ βλέπει στον Μανζάμπι τον ποδοσφαιριστή που μπορεί να αποτελέσει το νέο σημείο αναφοράς στη μεσαία γραμμή μετά την αποχώρηση του Σάντρο Τονάλι, ενώ η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία από τη στιγμή που παραμένει αβέβαιο και το μέλλον του Μπρούνο Γκιμαράες, ο οποίος έχει δηλώσει πως θέλει να συνεχίσει στην Άρσεναλ.

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