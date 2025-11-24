Ο διάσημος Άγγλος Μάικλ Όλιβερ διαιτητής στο Ολυμπιακός-Ρεάλ

Ένας από τους πιο έμπειρους διαιτητές της Ευρώπης ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ την Τετάρτη για το Champions League (22:00). Ο λόγος για τον Μάικλ Όλιβερ.



Ο 40χρονος Άγγλος ρέφερι έχει βρεθεί μία φορά στο δρόμο των «ερυθρόλευκων», στην ήττα με 4-1 από την Μπεσίκτας στον επαναληπτικό για τους «16» του Europa League στις 16/3/2017.

Επίσης έχει «σφυρίξει» τρεις φορές τη Ρεάλ με απολογισμό δύο νίκες (η μία με 2-0 στον τελικό του Σούπερ Καπ με την Άιντραχτ το 2022) και μία ήττα (στο εντός έδρας 1-3 με τη Γιουβέντους στον επαναληπτικό προημιτελικό του Champions League το 2018).



Φέτος έχει διευθύνει τρία ματς της League Phase, Άγιαξ-Ίντερ 0-2, Μπαρτσελόνα-Παρί 1-2 και Γαλατάσαραϊ-Μπόντο Γκλιμτ 3-1.



Στην Premier League έχει «σφυρίξει» φέτος δέκα ματς, ανάμεσά τους το Λίβερπουλ-Μαν. Γιουνάιτεντ 1-2 και το χθεσινό Άρσεναλ-Τότεναμ 4-1.



Βοηθοί του την Τετάρτη θα είναι οι Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουορινγκ, τέταρτος ο Άντριου Μάντλεϊ, ενώ στο VAR θα είναι οι Άντριου Ντάλας και Πίτερ Μπανκς.

