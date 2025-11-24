Γκοβού: Γιατρός μού είχε πει ότι έπρεπε να ακρωτηριαστεί το πόδι μου

Την αποκάλυψη πως λίγο έλειψε να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό στο πόδι του πριν 12 χρόνια έκανε ο Σίντνεϊ Γκοβού. Ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού είχε υποστεί ρήξη επιγονατιδικού τένοντα το 2013, ενώ έπαιζε για την Εβιάν. Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, ο παίκτης με 49 συμμετοχές στη γαλλική εθνική ομάδα προσβλήθηκε από σταφυλοκοκκική λοίμωξη στο νοσοκομείο. Ακολούθησαν δύο μήνες με φαρμακευτική αγωγή, αλλά ο πόνος δεν υποχωρούσε. Και τότε ένας γιατρός τού είχε πει πως θα ήταν το προτιμότερο να του κόψουν το πόδι.

«Πονούσα τόσο πολύ που ένας γιατρός στο νοσοκομείο μου είπε ότι η καλύτερη λύση ήταν ο ακρωτηριασμός. Πήρα μορφίνη και υπέφερα τόσο πολύ που είπα ‘ναι’. Ήμουν εντελώς κατεστραμμένος από τον πόνο. Ευτυχώς, ο ατζέντης μου, ο χειρουργός μου και η πρώην σύζυγός μου με έπεισαν τελικά να αρνηθώ», δήλωσε ο Γκοβού στην Parisien.



Τελικά, με πολύμηνη θεραπεία ξεπέρασε το πρόβλημα. «Δύο φορές την ημέρα, μια νοσοκόμα άλλαζε τον ορό μου. Ήταν σαν χημειοθεραπεία», ανέφερε προσθέτοντας ότι περίμενε με αγωνία τα αποτελέσματα των εβδομαδιαίων εξετάσεων αίματος για να δει αν ο ακρωτηριασμός θα ήταν πλέον αναπόφευκτος.



Στα 46 του πλέον, ο Γκοβού έχει ξεπεράσει αυτή τη σοβαρή περιπέτεια και μάλιστα συμμετείχε και σε αγώνες δρόμου, ενώ πλέον είναι σχολιαστής στη γαλλική τηλεόραση.

