Στο τρίτο γκολ που δέχθηκε ο ΠΑΟΚ στάθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τη Μάλμε. Ο τεχνικός του Δικεφάλου του Βορρά επεσήμανε ότι όλα έγιναν λάθος στη φάση αυτή ενώ σε ερώτηση που δέχθηκε για το εάν θα επηρεάσει το αποτέλεσμα αυτό την ομάδα αλλά και τον μεταγραφικό σχεδιασμό απάντησε ότι... δεν γνωρίζει.



Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου…

«Νομίζω πως για 94’ λεπτά αξίζαμε εμείς να πάρουμε την πρόκριση. Όταν δέχεσαι γκολ στο τελευταίο λεπτό και με αυτόν τον τρόπο, μπορείς να πεις πως υπάρχει έλλειψη πίστης και αυτοπεποίθησης. Εμείς στο δεύτερο ημίχρονο έπρεπε να είχαμε πετύχει το τέταρτο γκολ δεν το κάναμε και πιστεύω πως πληρώσαμε την αφέλεια μας. Ημασταν αφελείς και το πληρώσαμε. Επρεπε στο δεύτερο μέρος να είχαμε τελειώσει το ματς με ένα τέταρτο γκολ και δεν το κάναμε και το πληρώσαμε. Στο πρώτο μέρος η Μάλμε είχε πρωταρχικό ρόλο. Μας στοίχισε πολύ το πρώτο γκολ της Μάλμε και ανεξάρτητα του αν καταφέραμε να πάμε στα αποδυτήρια προηγούμενοι, γενικώς έπρεπε να διαχειριστούμε καλύτερα το ματς. Το τρίτο γκολ της Μάλμε με έκανε να αισθανθώ πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα. Από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό αυτής της φάσης του τρίτου γκολ, όλα έγιναν λάθος».«Δεν ξέρω και δεν μπορώ να απαντήσω….»«Η ευθύνη όλων μας είναι να ισορροπήσουμε στο μυαλό μας. Εχουμε εξασφαλίσει ευρωπαϊκή παρουσία αλλά πρέπει να κοιτάξουμε τα δυο ματς που κρίνουν την πρόκριση στο Europa που θα είναι ένα παραπάνω βήμα. Είναι ευθύνη δική μου και όλων όσων είναι στο κλαμπ να έχουμε τους παίκτες αφοσιωμένους στα επόμενα ματς. Εχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη σεζόν. Να ξυπνήσουμε αύριο γνωρίζοντας πώς έχουμε μπροστά μας σημαντικά παιχνίδια».«Πιστεύω πως είχαμε την πρόκριση στα χέρια μας και τη χάσαμε. Από κάθε σκοπιά. Γιατί όταν η μπάλα είναι δική μας στο 95’ και δεν στέλνουμε τη μπάλα στο άλλο μισό… τότε έχεις την πρόκριση στα χέρια σου και την χάνεις».«Σας είπα για τα λάθη που έγιναν. Θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε καλύτερα τις μακρινές μπαλιές τους στο τέλος στις καθυστερήσεις. Ημασταν αφελείς, το είπα και πριν…»«Όταν παίρνεις δυο ποδοσφαιριστές για το μέλλον της ομάδας και ο άλλος γνωρίζει πως είναι εκτός πώς το διαχειρίζεσαι;»

