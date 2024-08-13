O ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τη Μάλμε

Όνειρο ήταν και πάει, ξανά, για τον ΠΑΟΚ!

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν αγκαλιά με την πρόκριση στα playoffs του Champions League, αλλά κατάφερε να δεχτεί γκολ στην τελευταία στιγμή του ματς! Διότι σε μια φάση διαρκείας όπου κανείς δεν απομάκρυνε και όταν αποφάσισε να το κάνει ο Καμαρά, το έκανε πάνω σε έναν αντίπαλο με την μπάλα να καταλήγει στο βάθος της εστία του Κοτάρσκι. Και στο έξτρα ημίωρο, η Μάλμε κατάφερε να σκοράρει εκ νέου, επικρατώντας 4-3 και πέταξε εκτός «αστεριών» τους Θεσσαλονικείς!

Πλέον, ο ΠΑΟΚ που έδειξε αυτοκτονικές τάσεις και το πλήρωσε, θα συνεχίσει πλέον στα playoffs του Europa League, περιμένοντας τον νικητή του Τσέλιε – Σάμροκ Ρόβερς.

Πήγε στράφι το γκολ της χρονιάς από τον Κουλιεράκη, ενώ βρήκαν δίχτυα και οι Τάισον, Ζίβκοβιτς, ενώ για τη Μάλμε σκόραρε δύο τέρματα ο Νανάσι και από ένα οι Ζέτερστρεμ, Κρίστιανσεν.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον ΠΑΟΚ ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Στην εστια ο Κοτάρσκι και οι Σάστρε, Κετζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα στην άμυνα. Οζντόεφ, Μαντί τα χαφ, οι Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον στη μεσοεπιθετική τριπλέτα και ο Μπράντον στην κορυφή της επίθεσης.

Με 4-4-2 κατέβασε τη Μάλμε ο Χέντρικ Ρίντστρεμ. Στο τέρμα ο Ντάλιν και οι Λάρσεν, Γιάνσον, Ζέτερστρεμ, Μπουσανέλο στην τετράδα της άμυνας. Ρικς, Πένια, Γιόνσεν, Νανάσι η τετράδα σε ευθεία, με τους Τελίν, Μποτχάιμ στην επίθεση.

Το ματς

Η Μάλμε ήταν πιο επικίνδυνη στα πρώτα λεπτά του αγώνα και μπήκε αρκετά δυνατά, βάζοντας δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, η σουηδική ομάδα άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση πλαγίου άουτ (!), ο Γιάνσον έκανε την κεφαλιά προς τα πίσω, η μπάλα πέρασε απ’ όλους και ο αμαρκάριστος Νανάσι στο δεύτερο δοκάρι σκόραρε για το 1-0.

Ο ΠΑΟΚ δεν φάνηκε να επηρεάζεται από το γρήγορο γκολ που δέχθηκε και προσπαθούσε με συνεχόμενες ευκαιρίες να ισοφαρίσει. Κάπως έτσι, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου με επιμονή και υπομονή έγραψε το 1-1 στο 21’. Μετά από εκτέλεση φάουλ που ανέλαβε ο Τάισον, ο Βραζιλιάνος έστειλε από δύσκολη γωνία την μπάλα στην εστία του Ντάλιν, ο οποίος έμεινε απλώς να παρακολουθεί την πορεία της προς τα δίχτυα.

Ο ρυθμός του αγώνα ήταν φρενήρης και η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω. Και το… καλό ήρθε στο 43ο λεπτό, όταν ο Κουλιεράκης πέτυχε ένα ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ γκολ από τα 35 μέτρα!

Ο νεαρός στόπερ βρήκε τον χώρο, έκανε ένα κοντρόλ και δοκίμασε την τύχη του. Δικαιώθηκε απόλυτα, αφού η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει, Ντάλιν, με την Τούμπα να φλέγεται και να αποθεώνει τον Κρητικό αμυντικό!

Η Μάλμε αντέδρασε άμεσα και δυο λεπτά αργότερα και ο Νανάσι ξαναχτύπησε για το 2-2 με πλασέ στην κίνηση, με τον Κοτάρσκι να μη βάζει σωστά τα χέρια του και να δέχεται ένα φθηνό γκολ. Ο Δικέφαλος του βορρά δεν είχε πει την τελευταία του λέξη για το πρώτο ημίχρονο και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ζίβκοβιτς έκλεισε προς τα μέσα, έπιασε εξαιρετικό συρτό σουτ και νίκησε τον αντίπαλο κίπερ για το 3-2!

Ο ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν τόσο έντονος όσο στο πρώτο, λογικό βέβαια και με τις αλλαγές που έκαναν οι δυο προπονητές. Στο 57’ ο ΠΑΟΚ είχε μια μεγάλη ευκαιρία για το 4-2, όταν μετά το κόρνερ του Μουργκ, ο Κουλιεράκης κατάφερε με... περίεργο τρόπο να κάνει τελική, αλλά ο Ντάλιν πρώτα και το αριστερό δοκάρι μετά του στέρησαν το γκολ. Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, ωστόσο οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα και ήταν πιο απειλητικοί.

Μάλιστα, άρχισαν σιγά-σιγά να κάνουν και διαχείριση για να κρατήσουν το υπέρ τους προβάδισμα.

Τα λεπτά περνούσαν και εκεί που όλα έδειχναν πως ο ΠΑΟΚ είχε μια μεγάλη πρόκριση στα χέρια του, η Μάλμε δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Συγκεκριμένα στο 90+6’ ο Καμαρά πήγε να απομακρύνει, η μπάλα κόντραρε στον Ζέτερστρεμ και κατέληξε στα δίχτυα για το 3-3 μετά από απίστευτη φάση διαρκείας. Το γκολ ελέγχθηκε για οφσάιντ και τελικά μέτρησε ορθά. Κάπως έτσι το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Η Μάλμε μπήκε καλύτερα και με ψυχολογία στο γήπεδο, κάτι το οποίο εκμεταλλεύτηκε και στο 99’ έγραψε το 4-3, παγώνοντας ξανά την Τούμπα. Ο Ζέτερστρεμ έκανε μια φοβερή κάθετη στον Κρίστιανσεν, ο οποίος πέρασε και τον Κοτάρσκι και σκόραρε σε κενή εστία (3-4). Φώναξαν για φάουλ στον Σβαμπ στο ξεκίνημα της φάσης οι γηπεδούχοι, αλλά μέτρησε κανονικά το γκολ.

Ο Άλι της Μάλμε ήταν ο πιο επικίνδυνος παίκτης και απειλούσε συνεχώς την εστία του Κοτάρσκι και γενικότερα δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο μέρος της παράτασης οι φιλοξενούμενοι ήταν αρκετά επικίνδυνοι, με τη μεγαλύτερή τους στιγμή στο 108’. Πρώτα ο Γιόνσον σούταρε μέσα από την περιοχή, η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο και στην επαναφορά ο Κρίστιανσεν με κεφαλιά δεν βρήκε για λίγο στόχο! Δυο λεπτά αργότερα ο Τισουντάλι απείλησε με γυριστό σουτ, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ.

Ο ΠΑΟΚ στα τελευταία λεπτά δεν είχε καθαρό μυαλό, λογικό εν μέρει έτσι όπως ήρθε το ματς και το 4-3 παρέμεινε ως το φινάλε, με τον Δικέφαλο να γνωρίζει τον αποκλεισμό από τη Μάλμε και να συνεχίζει στο Europa.

MVP: Ο Κρίστιανσεν πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι και άλλαξε τη ροή του, όπως τελικά αποδείχτηκε. Σκόραρε μάλιστα και το γκολ της ανατροπής και της νίκης στην παράταση, πετώντας εκτός Champions League τον ΠΑΟΚ.





