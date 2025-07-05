Λογαριασμός
«Έντονο το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Ραζβάν Μάριν, 4 εκατ. ευρώ ζητάει η Κάλιαρι»

Στην Ιταλία αναφέρουν ότι ο Ραζβάν Μάριν είναι ψηλά στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ, με την Κάλιαρι να ζητάει από τον «Δικέφαλο του Βορρά» περίπου τέσσερα εκ. ευρώ

Ραζβάν Μάριν

Συνεχίζει ο μεταγραφικός πυρετός στον ΠΑΟΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να αναζητούν ποδοσφαιριστές που θα ενισχύσουν σημαντικά το ρόστερ του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ένα όνομα που εμφανίζεται ξανά στην επιφάνια, είναι αυτό του Ραζβάν Μάριν, του 28χρονου μέσου της Κάλιαρι, για τον οποίο ο ΠΑΟΚ, έχει ενδιαφερθεί και στο παρελθόν.

Σύμφωνα με το cagliarinews24 ο Ρουμάνος αποτελεί μία από τις πρώτες μεταγραφικές επιλογές του «Δικεφάλου του Βορρά», όμως η υπόθεση του δεν είναι καθόλου εύκολη.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Κάλιαρι, για να αφήσει τον ποδοσφαιριστή της, ζητά από τον ΠΑΟΚ, ένα ποσό στα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ. Μία τιμή που σίγουρα δεν είναι απαγορευτική, όμως ταυτόχρονα είναι και αρκετά υψηλή για τα στάνταρ της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Βέβαια όπως φαίνεται ο ΠΑΟΚ δεν… παίζει μόνος για την περίπτωση του, με την Ουντινέζε να έχει επίσης εκφράσει ενδιαφέρον.

Πηγή: sport-fm.gr

