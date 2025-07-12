Στη Θεσσαλονίκη προσγειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 ο Λούκα Ιβάνουσετς. Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου τον υποδέχτηκαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.

Ο Ιβάνουσετς αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις και εν συνεχεία να βάλει την υπογραφή στο συμβόλαιό του. Φυσικά, άμεσα θα μεταβεί στην Ολλανδία ώστε να ενσωματωθεί στις υπηρεσίες του Ραζβάν Λουτσέσκου και στο βασικό στάδιο της προετοιμασία του «δικεφάλου του βορρά».

Ο 26χρονος θα αποκτηθεί δανεικός για έναν χρόνο, ενώ η συμφωνία με τη Φέγενορντ προβλέπει και ρήτρα απόκτησής του το επόμενο καλοκαίρι, ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.