Eπίσημο: Νετζήπογλου τετραετίας στον Ολυμπιακό

Την τέταρτη προσθήκη του ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι», μετά τους Τάισον Γουόρντ, Κώστα Αντετοκούνμπο και Αντώνη Καραγιαννίδη (ο οποίος θα παραμείνει δανεικός στον Προμηθέα) επισημοποίησαν την απόκτηση και του Όμηρου Νετζήπογλου, ο οποίος θα φορά τη φανέλα της ομάδας του Πειραιά για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Όμηρου Νετζήπογλου. Ο Έλληνας γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 4ετούς διάρκειας.

Tο who is whο

Γεννήθηκε: 18/11/2002

Υπηκοότητα: Ελλάδα

Ύψος: 1.93μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες:

Άρης (2021-2023)

ΑΕΚ (2023-2025)

Οι περσινοί αριθμοί του

Στην Stoiximan GBL σε σύνολο 28 αγώνων είχε μέσο όρο 17.7 λεπτά συμμετοχής, 6.9 πόντους, 1.7 ριμπάουντ, 0.75 ασίστ και 1.1 κλεψίματα. Στο FIBA Basketball Champions League, σε σύνολο 17 αγώνων είχε μέσο όρο 13.2 λεπτά συμμετοχής, 5.1 πόντουςμ 1.2 ριμπάουντ, 0.5 ασίστ και 0.5 κλεψίματα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Καλύτερος Νέος Παίκτης στο Πρωτάθλημα Ελλάδας (2022)

