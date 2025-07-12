Με το… αριστερό η Εθνική στο Παγκόσμιο, ήττα από το Μαυροβούνιο μετά από σκληρή μάχη

Με το… αριστερό ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, γνωρίζοντας την ήττα με 10-9 από το Μαυροβούνιο στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πάλεψε μέχρι τέλους, αλλά δεν κατάφερε να στείλει το ματς στα πέναλτι, χάνοντας τεράστια ευκαιρία στο τελευταίο λεπτό με τον Καλογερόπουλο -και τον Μαυροβούνιο γκολκίπερ να κάνει την απόκρουση του αγώνα! Στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, δε, το μυαλό των διεθνών μας «κόλλησε», με αποτέλεσμα να μη γίνει καν σουτ!

Πλέον, η υπόθεση πρωτιά στον όμιλο δυσκολεύει σημαντικά, με την Ελλάδα να καλείται να αντιδράσει άμεσα στα επόμενα δύο παιχνίδια.

Θυμίζουμε, η ελληνική ομάδα βρίσκεται σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο, καθώς μετά το Μαυροβούνιο θα αντιμετωπίσει την Κίνα (Δευτέρα 14/07, 07:10) και την παγκόσμια πρωταθλήτρια Κροατία (Τετάρτη 16/07, 12:35), με στόχο την πρωτιά που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά.

