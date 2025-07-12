Λογαριασμός
Στον μεγάλο τελικό του Wimbledon U14 ο Παγώνης

Ο Ραφαήλ Παγώνης τρελαίνει κόσμο και κατάφερε να περάσει στον μεγάλο τελικό του Wimbledon U-14

Παγώνης

O 13χρονος Ραφαήλ Παγώνης γράφει ιστορία και μπαίνει για τα καλά στις ζωές όλων, με την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό του Wimbledon στο ηλικιακό επίπεδο U14!

Ο νεαρός Έλληνας τενίστας κατάφερε απέναντι στον Ρώσο, Νικίτα Μπερντίν, να επιβληθεί 2-1 σετ και ας βρέθηκε πίσω στο πρώτο. Με 4-6, 6-2 και 10-5 απέχει πλέον ένα βήμα από τον τίτλο του Wimbledon 14, με το παιδί-θαύμα του παγκόσμιου τένις να παραμένει και το Νο. 1 στην Ευρώπη!

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από μόλις έναν μήνα είχε κατακτήσει και το 58 Torneo Avvenire στο Μιλάνο, ενώ πλέον φουλάρει για την κατάκτηση του μεγάλου βρετανικού Grand Slam!

