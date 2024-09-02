Λογαριασμός
ΠΑΟΚ: Αρνήθηκε πρόταση 20 εκατ. της Μπενφίκα για τον Κωνσταντέλια

Ο ΠΑΟΚ είπε «όχι» σε πρόταση που του έκανε η Μπενφίκα, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, για την απόκτηση του Κωνσταντέλια

Γιάννης Κωνσταντέλιας

Αρνητικά απάντησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε πρόταση που δέχθηκε από την Μπενφίκα για την παραχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Όπως μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου η πορτογαλική ομάδα προσέφερε στον Δικέφαλο του Βορρά το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ συν ένα ποσοστό μεταπώλησης, με τους υπεύθυνους του όμως να μην πείθονται και να αρνούνται να μπουν σε οποιαδήποτε συζήτηση.

Πρόκειται για την καλύτερη πρόταση που έχει γίνει ποτέ μέχρι τώρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης για την παραχώρηση του νεαρού άσου, καθώς ήταν κατά πέντε εκατομμύρια μεγαλύτερη από εκείνη της Σάλτσμπουργκ η οποία είχε προσπαθήσει να κάνει δικό της τον νεαρό στην αρχή της μεταγραφικής περιόδου.

Θυμίζουμε τότε, αν και αρχικά ο Κωνσταντέλιας φαινόταν να είναι πρόθυμος να αποχωρήσει από την Ελλάδα, στη συζήτηση που είχε με τον Ιβάν Σαββίδη μεταπείσθηκε με αποτέλεσμα να παραμένει στον ΠΑΟΚ.

