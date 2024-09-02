ΟΦΗ: Νέες (πολύ πιο υψηλές) προτάσεις για Ισέκα, ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης

Όλα ανοιχτά πλέον για το μέλλον του Ισέκα στον ΟΦΗ.



Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι η Βοϊβοντίνα κατέθεσε δύο προτάσεις στους Κρητικούς, αλλά οι Κρητικοί δεν έμοιαζαν θετικοί στο ενδεχόμενο πώλησής του. Ωστόσο, τα τελευταία 24ωρα έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα. Αφού έγιναν νέες κρούσεις για τον Βέλγο φορ και είναι πλέον περισσότερες από μία οι ομάδες του εξωτερικού που έχουν εκφράσει επισήμως το ενδιαφέρον τους για τον 26χρονο άσο.

Μάλιστα, οι προτάσεις είναιαπό τις αρχικές που είχε δεχθεί ο ΟΦΗ, με αποτέλεσμα το ενδεχόμενο να απαντήσει θετικά ο σύλλογος του Ηρακλείου να είναι ανοιχτό. Για τις εξελίξεις είναι ενήμερος οκαι σε περίπτωση που ο Ισέκα παραχωρηθεί θα αντικατασταθεί άμεσα.

