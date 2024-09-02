Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου: Με δύσκολες καιρικές συνθήκες  και δυνατό ανταγωνισμό επιβεβαιώθηκε η φήμη του αγώνα

Με μία ιστιοδρομία όπου η ένταση του ανέμου έφτασε, σε σημεία, ακόμα και τα έξι μποφόρ και με το κύμα να ξεπερνάει τα τρία μέτρα ολοκληρώθηκε, από αγωνιστικής πλευράς, ο 57ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνα της Άνδρου «Ιωάννης Β. Γουλανδρής».

Το σκάφος «Aristofani UK DC UK Defence Glub – UKP&I» (κυβερνήτης Σίμος Καμπουρίδης) ήταν ο μεγάλος νικητής του αγώνα. Στην τελευταία κούρσα Χώρα – Δύσβατο «Σπύρος Μ. Πολέμης» πρώτευσε το «Pete» (κυβερνήτης Δούκας Παλαιολόγος).

Οι καιρικές συνθήκες της 3ης ιστιοδρομίας ανέβασαν την αδρεναλίνη στους ιστιοπλόους και όσοι φίλοι του αθλήματος βρέθηκαν στις ακτές της Χώρας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μία εκκίνηση, στην οποία πήραν μέρος τα περισσότερα από τα αγωνιστικά πληρώματα ανοικτής θάλασσας της Ελλάδος. Οι δυνατοί βορειοδυτικοί άνεμοι βοήθησαν τα ιστιοφόρα να φτάσουν γρήγορα στο Δύσβατο και τα πληρώματα απόλαυσαν μία κούρσα με τις ιδιαιτερότητες που έχει ο συγκεκριμένος ιστιοπλοϊκός στίβος.

«Χαίρομαι που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πλήρωμά μας αναδείχθηκε νικητής. Ο αγώνας επιβεβαίωσε το προσωνύμιό του «The toughest race». Είχαμε και μπουνάτσα και αέρα και βροχή. Στην τελευταία ιστιοδρομία, το Στενό, χάρη στη μορφολογία που έχει, έβγαλε ωραία μεγάλα κύματα και χαρήκαμε το πλανάρισμα πάνω σε αυτά», τόνισε ο Σίμος Καμπουρίδης, κυβερνήτης του «Αristofani UK DC UK Defence Glub – UKP&I».

Την παραμονή της εκκίνησης της τελευταίας ιστιοδρομία πραγματοποιήθηκε στον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου η τελετή των απονομών της παράκτιας κούρσας «Eurobank Private Bank Cup» ενώ βραβεύτηκαν και οι μικροί ιστιοπλόοι του Ομίλου. Την εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρακολούθησαν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, η Γενική Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού Ελένη Δουνδουλάκη κ.α.

Η «αυλαία» της διοργάνωσης θα πέσει σήμερα το βράδυ (20.00) στον Ναυτικό όμιλο Ελλάδος με τις απονομές των τροπαίων για την τελευταία ιστιοδρομία και για τη γενική κατάταξη.

Τα αποτελέσματα:

Ιστιοδρομία Χώρα – Δύσβατο «Σπύρος Μ. Πολέμης»:

ORC 1:

1. Pete (Δημήτρης Παλαιολόγος)

2. Αristofani UK DC UK Defence Glub – UKP&I» (Σ. Καμπουρίδης)

3. Apidalos Nafs – Goulandris Bros LTD (Δ. Αλεβιζάκης)

ORC 2:

1. Giorgio – Furuno Euroseas (Κ. Μάνθος)

2. Αδρα (Ζ. Γρηγοριάδης)

3. Frankly Mydear (Φ. Ταμβακάκης)

Γενική κατάταξη 57ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου «Ιωάννης Β. Γουλανδρής»:

1. Αristofani UK DC UK Defence Glub – UKP&I» (Σ. Καμπουρίδης)

2. Pete (Δημήτρης Παλαιολόγος)

3. Apidalos Nafs – Goulandris Bros LTD (Δ. Αλεβιζάκης)

Γενική κατάταξη ιστιοδρομίας «Οίνωψ»:

1. Frankly Mydear (Φ. Ταμβακάκης)

2. Burrasca (Ν. Χατζηγιάννης)



Χρυσός Χορηγός του αγώνα είναι το Private Banking της Eurobank. Ο Όμιλος Eurobank στηρίζει φέτος, για 7η διαδοχική φορά τη διοργάνωση, έχοντας συνδεθεί άρρηκτα με την ιστιοπλοΐα μέσω και των εξαιρετικά επιτυχημένων χορηγιών αθλητών και αθλητριών που έχουν καταφέρει να κατακτήσουν τις υψηλότερες διακρίσεις στο άθλημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Να σημειωθεί ότι το Private Banking της Eurobank είναι τα τελευταία χρόνια ο χορηγός και του σκάφους «Velos», των Ολυμπιονικών Παναγιώτη Μάντη και Παύλου Καγιαλή.

Χορηγοί της διοργάνωσης είναι και οι OTESAT MARITEL, ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, L. PAPAPHILIPPOU & CO LLC, PORSCHΕ, ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, KOYRTESIS WINE ESTATE ANDROS, AΛΙΝΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΛΕΜΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΡΟΝΤΙΣΗΣ και ΠΑΝΤΑΖΗΣ. Υποστηρικτές του αγώνα είναι οι YARDTECH, ZARBIS, SYMBEEOSIS, ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ, ANDROP, ΕΥ ΑΝΔΡΟΣ ΛΕΜΟΝΙ ΑΝΔΡΟΥ, ΛΑΣΚΑΡΗΣ, DANS, DEL ARTE, ΑNDRUS BEER, ΕΥΑΝΔΡΟΣ, RIVA RENTALS, GOLDEN VISTA SUITES, ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ, ΤΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΗΣΣΟΣ BEER. Ταξιδιωτικοί χορηγοί: GOLDEN STAR FERRIES και FAST FERRIES. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο ΣΚΑΪ και υποστηρικτές επικοινωνίας οι ΑΝΔΡΙΑΚΗ, ΕΥΑΝΔΡΟΣ, ΕΝ ΑΝΔΡΩ, ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ, ASTERAS, ANDROS LIVADIA.

Ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου διεξήχθη για πρώτη χρονιά το 1967, χάρη στις προσπάθειες του Ιωάννη Β. Γουλανδρή



