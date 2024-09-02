Νέα εποχή με κάθε επισημότητα ξεκίνησε στην Εθνική. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, στις 2/8, έδωσε το στίγμα του ενόψει των υποχρεώσεων στο Nations League, κάνοντας την πρώτη του ομιλία στους παίκτες.



Η Εθνική ομάδα συγκεντρώθηκε το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και πριν το μεσημεριανό γεύμα έγινε η πρώτη γνωριμία με τον νέο προπονητή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Πρώτος πήρε το λόγο για την παρουσίαση ο Βασίλης Τοροσίδης (επικεφαλής Εθνικής Ομάδας Ανδρών) τονίζοντας τα εξής:

«Καταρχήν να σας καλωσορίσουμε αλλά και να μας… καλωσορίσετε γιατί και εμείς είμαστε καινούργιοι. Βρισκόμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε και να λύνουμε ότι πρόβλημα παρουσιαστεί. Πιστεύουμε ότι η φουρνιά σας έχει μεγάλο ταλέντο και μέσα από τη δουλειά μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Ο ένας πρέπει να είναι στο πλευρό του άλλου, να λύνουμε κατευθείαν το κάθε πρόβλημα διατηρώντας παράλληλα και τα στεγανά. Θέλω να ξέρετε επίσης ότι ο πρόεδρος μας έχει τονίσει ότι δεν πρέπει να σας λείψει τίποτα και θα σας προσφέρουμε τα πάντα για να νιώσετε άνετα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον ίδιο και θα σας τα πει και από κοντά».

Στη συνέχεια μίλησε ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης (τιμ μάνατζερ Εθνικής Ανδρών) λέγοντας τα ακόλουθα: «Αισθάνομαι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Έχετε ένα πολύ καλό γκρουπ, με εξαιρετικό κλίμα και εμείς από την πλευρά μας θα είμαστε δίπλα σας και θα σας βοηθήσουμε να φτάσετε ακόμα πιο ψηλά. Να κάνουμε το βήμα παραπάνω».

Ακολούθως μίλησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο οποίος αφού παρουσίασε αναλυτικά το επιτελείο του έκανε την πρώτη ομιλία του προς τους παίκτες: «Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο… επόμενος προπονητής σας. Σήμερα θα έχουμε την πρώτη μας γνωριμία και προπόνηση. Από αύριο θα πούμε περισσότερα τόσο για τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού όσο και για τον προσεχή μας αντίπαλο.

Είναι η πρώτη μου φορά που ασχολούμαι με Εθνική ομάδα, να είμαι δηλαδή εκλέκτορας και λιγότερο προπονητής όσον αφορά την καθημερινότητα. Είναι όμως κάτι που το θέλω πολύ και πιστεύω ότι μπορώ να σας βοηθήσω. Είστε μια καλή γενιά, με άφθονο ταλέντο και όλοι σας παίζετε σε μεγάλες ομάδες. Η ολοκλήρωση όμως για κάθε παίκτη έρχεται μέσα από την Εθνική και μέσα από μεγάλες διοργανώσεις. Είναι διαφορετικό να μιλάνε για εσάς μόνο οι οπαδοί των ομάδων σας και διαφορετικό να είναι ΟΛΟΙ δίπλα σας. Αξίζατε να πάτε στο ευρωπαϊκό, μας ξέφυγε, αλλά τώρα έχουμε την ευκαιρία για κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Θέλω μόνο θετική σκέψη, ότι έγινε-έγινε και δεν γυρίζει πίσω, παρότι φτάσαμε τόσο κοντά.

Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει Εθνική. Όσο ήμουν στον Παναθηναϊκό έβλεπα πόση αγωνία είχαν τα παιδιά για να τους καλέσουν στην Εθνική και πόση υπερηφάνεια ένιωθαν όταν αυτό συνέβαινε. Όπως μιλάνε όλοι για τον Σάλπι και τον Τόρο για όσα έχουν πετύχει, τώρα είναι η δική σας ευκαιρία να το κάνετε και να δώσετε χαρά σε ένα λαό που έχει τρέλα με το ποδόσφαιρο. Για λίγες μέρες ξεχάστε τις ομάδες σας, τις χαρές ή τις λύπες, βάλτε πάνω απ’ όλα το συναίσθημα που το έχετε και με το παραπάνω σαν Έλληνες ώστε να μιλάνε όλοι για τη δική σας γενιά. Να ξεπεράσετε τους προηγούμενους. Δεν έχετε να ζηλέψετε κάτι από τους υπόλοιπους. Tίποτα δεν γίνεται με την τύχη. Τα έλεγαν παλιότερα και για την κατάκτηση του Euro και φυσικά δεν ισχύει. Τίποτα δεν χαρίζει κανείς, σε κανέναν. Όλα γίνονται μέσα από τη δουλειά. Αν δεν είχατε ταλέντο δεν θα παίζετε όλοι σε τόσο μεγάλες ομάδες και αυτό το ταλέντο θέλω να σας βοηθήσω να το βγάλετε και εδώ. Είμαι και εγώ Έλληνας, έχω ελληνικό διαβατήριο και σας ξέρω όλους περισσότερο απ’ όσο μπορεί οποιοσδήποτε να φανταστεί. Δεν σας μιλάει κάποιος ξένος.

Σας πιστεύω πολύ, σαν λαός δεν κωλώνετε και δεν κάνετε πίσω στα δύσκολα και αυτή την ψυχή σας θέλω να την εκμεταλλευτώ και να σας τη βγάλω και μέσα στο γήπεδο. Θέλω τη θετική σας αύρα, να δουλέψουμε καλά αυτές τις ημέρες της εβδομάδας γιατί μετά θα έχουμε μόνο παιχνίδια και καθόλου χρόνο».

Τέλος, εκ μέρους των παικτών μίλησε ο αρχηγός της ομάδας, Τάσος Μπακασέτας, δίνοντας το σύνθημα της αντεπίθεσης: «Περάσαμε μια δύσκολη φάση μετά τον αποκλεισμό, κάναμε την αυτοκριτική μας και κοιτάμε μπροστά. Μέσα από τη δουλειά μπορούμε να βελτιωθούμε και να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά».





