Παναθηναϊκός: Στη Λεωφόρο η δισέγγονη του Πούσκας

Η δισέγγονη του Φέρεντς Πούσκας, Άνε Πούσκας, ξέρει την ιστορία του εμβληματικού προπάππου της. Μάλιστα, η Άνε φωτογραφήθηκε στο γήπεδο ”Απόστολος Νικολαϊδης”.

Σε δημοσίευση που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανέφερε: ”Στο γήπεδο όπου ξεκίνησαν όλα για τον προπάππου μου, Φέρεντς Πούσκας με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Φοράω τη φανέλα του σήμερα. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη.”

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.