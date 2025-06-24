Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε τον Χαράλαμπο Γεωργιάδη

Ο Πανσερραϊκός την απόκτηση του νεαρού ποδοσφαιριστή Χαράλαμπου Γεωργιάδη, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα των Σερρών και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος.

Ο Γεωργιάδης είναι γεννημένος στις 26/03/2005 στην Αθήνα. Αγωνίζεται ως δεξιός μπακ, έχει ύψος 1.83 και μέχρι πριν από λίγο καιρό αγωνιζόταν στη Νυρεμβέργη Β στην Regionalliga έχοντας 19 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 ασίστ.

Ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και από 5 χρόνων στον ΠΑΟΚ, αγωνιζόμενος σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, ενώ το 2023 δόθηκε δανεικός στην Σαμπντόρια εκεί όπου αγωνίστηκε με την ομάδα νέων.

