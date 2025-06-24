Λογαριασμός
Νέα μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό: Στα πράσινα ο Ατσιομπανιτέι

Ο 28χρονος βολεϊμπολίστας ύψους 1.94μ. έχει ψηφιστεί δύο φορές ως ο καλύτερος αθλητής βόλεϊ της πατρίδας του, το 2020 και το 2022

sportfm

Ακόμη μία μεταγραφική ενίσχυση από τον Παναθηναϊκό στο βόλεϊ ανδρών.

Το «τριφύλλι» ενέταξε στο έμψυχο δυναμικό του τον Ρουμάνο διεθνή ακραίο Αντριάν Ατσιομπανιτέι. Ο 28χρονος βολεϊμπολίστας ύψους 1.94μ. έχει ψηφιστεί δύο φορές ως ο καλύτερος αθλητής βόλεϊ της πατρίδας το 2020 και το 2022.

Έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα Ρουμανίας, δύο Κύπελλα Ρουμανίας, ένα κύπελλο Γερμανίας, ένα Σούπερ Καπ Γερμανίας , ένα πρωτάθλημα Γαλλίας, ένα κύπελλο Γαλλίας και ένα Σούπερ Καπ Γαλλίας.

Σε δήλωση του στο www.pao1908.com ο Ατσιομπανιτέι είπε «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ σε έναν τόσο σπουδαίο Σύλλογο όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε την προετοιμασία και τους αγώνες».

Αναλυτικά το πλούσιο βιογραφικό του:

2012-2015 C.V.M. Tomis Constan?a (Ρουμανία)

2015-2016 VfB Friedrichshafen (Γερμανία)

2016-2018 United Volleys Rhein-Main (Γερμανία)

2018-2019 VfB Friedrichshafen (Γερμανία)

2019-2021 AS Cannes Volley-Ball (Γαλλία)

2021-2023 Chaumont Volley-Ball 52 (Γαλλία)

2023-2024 Skra Belchatow (Πολωνία)

2024-2025 Alanya Belediyespor (Τουρκία)

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός βόλει
