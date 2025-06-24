Νέα μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό: Στα πράσινα ο Ατσιομπανιτέι

Ακόμη μία μεταγραφική ενίσχυση από τον Παναθηναϊκό στο βόλεϊ ανδρών.

Το «τριφύλλι» ενέταξε στο έμψυχο δυναμικό του τον Ρουμάνο διεθνή ακραίο Αντριάν Ατσιομπανιτέι. Ο 28χρονος βολεϊμπολίστας ύψους 1.94μ. έχει ψηφιστεί δύο φορές ως ο καλύτερος αθλητής βόλεϊ της πατρίδας το 2020 και το 2022.

Έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα Ρουμανίας, δύο Κύπελλα Ρουμανίας, ένα κύπελλο Γερμανίας, ένα Σούπερ Καπ Γερμανίας , ένα πρωτάθλημα Γαλλίας, ένα κύπελλο Γαλλίας και ένα Σούπερ Καπ Γαλλίας.

Σε δήλωση του στο www.pao1908.com ο Ατσιομπανιτέι είπε «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ σε έναν τόσο σπουδαίο Σύλλογο όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε την προετοιμασία και τους αγώνες».



Αναλυτικά το πλούσιο βιογραφικό του:



2012-2015 C.V.M. Tomis Constan?a (Ρουμανία)



2015-2016 VfB Friedrichshafen (Γερμανία)



2016-2018 United Volleys Rhein-Main (Γερμανία)



2018-2019 VfB Friedrichshafen (Γερμανία)



2019-2021 AS Cannes Volley-Ball (Γαλλία)



2021-2023 Chaumont Volley-Ball 52 (Γαλλία)



2023-2024 Skra Belchatow (Πολωνία)



2024-2025 Alanya Belediyespor (Τουρκία)

