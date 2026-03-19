«Έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για Άμραμπατ»

Σενάριο που συνδέει, για ακόμη μια φορά, τον Ολυμπιακό με τον Σοφιάν Άμραμπατ εκτυλίσσεται από Τούρκο δημοσιογράφο.

Ο Εκρέμ Κονούρ αναφέρει πως οι «ερυθρόλευκοι» ενδιαφέρονται έντονα για την απόκτηση του Μαροκινού χαφ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από τη Φενέρμπαχτσε στην Μπέτις. Μάλιστα, στη συμφωνία των δύο ομάδων δεν έχει προβλεφθεί οψιόν αγοράς του από τους Ανδαλουσιάνους το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο 29χρονος μέσος έχει συμβόλαιο με τη Φενέρ ως τον Ιούνιο του 2028, ωστόσο δεν υπολογίζεται από τον τουρκικό σύλλογο ο οποίος αναζητά μια λύση για την παραχώρησή του.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρει πως η Βιγιαρεάλ έχει επίσης συνδεθεί με τον ποδοσφαιριστή.

Ο Άμπραμπατ είναι 73 φορές διεθνής με το Μαρόκο, ενώ κατά το παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Φιορεντίνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Βερόνα, Κλαμπ Μπριζ, Φέγενορντ και Ουτρέχτη.

🚨🆕 #Fenerbahçe 🇲🇦

Olympiakos have a definite interest in Sofyan Amrabat, 29-year-old Moroccan midfielder.



🟢 Currently on loan at Betis from Fenerbahce → no purchase option



📅 Contract with Fenerbahce → until June 30, 2028.



👀 Villarreal also linked with the player. pic.twitter.com/cJN7yuHCDT — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 19, 2026

