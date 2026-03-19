«Έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για Άμραμπατ»

Σενάριο που συνδέει, για ακόμη μια φορά, τον Ολυμπιακό με τον Σοφιάν Άμραμπατ εκτυλίσσεται από Τούρκο δημοσιογράφο.

Ο Εκρέμ Κονούρ αναφέρει πως οι «ερυθρόλευκοι» ενδιαφέρονται έντονα για την απόκτηση του Μαροκινού χαφ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από τη Φενέρμπαχτσε στην Μπέτις. Μάλιστα, στη συμφωνία των δύο ομάδων δεν έχει προβλεφθεί οψιόν αγοράς του από τους Ανδαλουσιάνους το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο 29χρονος μέσος έχει συμβόλαιο με τη Φενέρ ως τον Ιούνιο του 2028, ωστόσο δεν υπολογίζεται από τον τουρκικό σύλλογο ο οποίος αναζητά μια λύση για την παραχώρησή του.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρει πως η Βιγιαρεάλ έχει επίσης συνδεθεί με τον ποδοσφαιριστή.

Ο Άμπραμπατ είναι 73 φορές διεθνής με το Μαρόκο, ενώ κατά το παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Φιορεντίνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Βερόνα, Κλαμπ Μπριζ, Φέγενορντ και Ουτρέχτη.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ Μπέτις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
