Πολύ σκληρός για να πεθάνει ο Πανσερραϊκός, τιμώρησε στο 92' τον Ατρόμητο

Πολύ σκληρός για να πεθάνει στο Περιστέρι ο Πανσερραϊκός. Παρότι βρέθηκαν να παίζουν με παίκτη λιγότερο από το 63’ και να χάνουν με ένα πανέμορφο γκολ του Μουτουσαμί στο 87', της εκτός έδρας αναμέτρησής τους με τον Ατρόμητο, οι φιλοξενούμενοι... γέλασαν τελευταία, ισοφαρίζοντας για το τελικό 2-2 στο 92' με σκόρερ τον Τεϊσέιρα, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε στο 27' με το πρώτο γκολ του Τσούμπερ, με τους Σερραίους να ισοφαρίζουν στο 31' με τον Λύρατζη, πριν έρθει η αποβολή του Ίβαν στο 63' και τα δύο πολύ όμορφα γκολ στα τελευταία λεπτά.



Έτσι, ο Πανσερραϊκός πήρε σημαντικό βαθμό στη μάχη που δίνει για να ξεφύγει από τον τελευταία θέση της βαθμολογίας, ενώ οι Περιστεριώτες έχασαν μεγάλη ευκαιρία για να πάρουν το τρίποντο, παραμένοντας 9οι και στο -4 από την οκτάδα.



Για την επόμενη αγωνιστική, ο Ατρόμητος θα ταξιδέψει στην Τρίπολη για να τεθεί αντιμέτωπος με τον Asteras AKTOR, ενώ ο Πανσερραϊκός θα υποδεχθεί τον Βόλο.



Στο μυαλό των κόουτς:



Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Ατρόμητο ο Ντούσαν Κέρκεζ, με τον Χουτεσιώτη τερματοφύλακα και τους Μουντέ, Σταυρόπουλο, Μανσούρ και Παπαδόπουλο τετράδα άμυνας μπροστά του. Μουτουσαμί και Τσιγγάρας ήταν το δίδυμο στον άξονα, με τους Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπάκου πίσω από τον πιο προωθημένο Τσούμπερ.



Από την άλλη, ο Ζεράρ Σαραγόσα επέλεξε το 5-3-2, με τον Τιναλίνι γκολκίπερ και με τους Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Κάλινιρ τριάδα στόπερ. Ο Τσαούσης ξεκίνησε στο αριστερό άκρο, ο Λύρατζης στο δεξί, με τους Ομεονγκά, Δοϊρανλή και Μπεν Σαλάμ να είναι οι τρεις στον άξονα, πίσω από τους Ίβαν και Τεϊσέιρα.

Το ματς:



Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ατρόμητο να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να δημιουργεί την πρώτη τελική προσπάθεια στο 7’, όταν ο Γιουμπιτάνα έπιασε μακρινό και δυνατό σουτ, το οποίο απέκρουσε χωρίς να αγχωθεί ιδιαίτερα ο Τιναλίνι. Στο 8’ και μετά από φάση διαρκείας με πολλές και γρήγορες πάσες μέσα στη μεγάλη περιοχή του Πανσερραϊκού, η άμυνα έδιωξε συρτό γύρισμα του Γιουμπιτάνα, ενώ στο 13’ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν για πρώτη φορά, με μακρινό σουτ του Δοϊρανλή να φεύγει ψηλά άουτ.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά την εστία του πολύ σωστά οργανωμένου αμυντικά Πανσερραϊκού στο 20’, με τον Μίχορλ να εκτελεί φάουλ με σέντρα και με τον Μασούρ να στέλνει την μπάλα λίγο άουτ με κεφαλιά, ενώ στο 24’ ο Κάλινιρ ανέτρεψε με άτσαλο μαρκάρισμα τον Μανσούρ μέσα στη μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων, με τους VAR να επεμβαίνουν και με τον Πολυχρόνη να δίνει πέναλτι υπέρ του Ατρομήτου. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Τσούμπερ, ο οποίος νίκησε τον Τιναλίνι από τα 11 μέτρα, για να πετύχει το πρώτο του γκολ με τους Περιστεριώτες στην 5η του εμφάνιση και να ανοίξει το σκορ.

Ωστόσο, η απάντηση των φιλοξενούμενων ήταν άμεση, αφού στο 31’ και μετά από μια δυνατή σέντρα του Τσαούση, ο Παπαδόπουλος έκανε το σοβαρό λάθος χάνοντας το κοντρόλ, ενώ ο Ίβαν έστρωσε την μπάλα στον Λύρατζη και εκείνος ισοφάρισε με πολύ δυνατό του σουτ, εκμεταλλευόμενος την πρώτη ουσιαστικά ευκαιρία που δημιούργησε ο Πανσερραϊκός.

Στο 35’, Γιουμπιτάνα και Μπάκου συνεργάστηκαν, σε φάση που κατέληξε σε ένα συρτό πλασέ του Τσούμπερ και σε εύκολη επέμβαση του Τιναλίνι, ενώ στο 36’ ο Ελβετός έκανε ωραία ατομική προσπάθεια και σέντρα για τον Μίχολρ, ο οποίος σούταρε στην κίνηση ψηλά. Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, ο Παπαδόπουλος έκανε ωραία προσπάθεια και συρτό γύρισμα από τα αριστερά, με τον Μίχορλ να κοντρολάρει αλλά να σουτάρει άστοχα από δύσκολη γωνία.



Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Πανσερραϊκό να μπαίνει πολύ δυνατά, απειλώντας αρχικά στο 48’, με τον Ίβαν να περνάει υπέροχα από τον Μανσούρ αλλά να μην μπορεί να νικήσει τον Χουτεσιώτη, ο οποίος είχε απάντηση και σε πολύ δυνατό σουτ του Λύρατζη στο 49’!

Ωστόσο, η φόρα των φιλοξενούμενων κόπηκε στο 63’, όταν ο Ίβαν σήκωσε πολύ ψηλά και επικίνδυνα το πόδι του σε μονομαχία του με τον Μίχορλ και ο Πολυχρόνης του έδειξε για δεύτερη φορά την κίτρινη κάρτα (είχε πάρει την πρώτη στο 52’ για αγκωνιά σε εναέρια μονομαχία), αποβάλλοντάς τον.

Ο Ατρόμητος αναθάρρησε και έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 69’, με τον Τιναλίνι να μην επεμβαίνει αποτελεσματικά σε γύρισμα του Γιουμπιτάνα και με τον Τσαούση να κοντράρει με τάκλιν σουτ του Μίχορλ, πριν ο Κάλινιν διώξει λίγο πριν η μπάλα περάσει την γραμμή! Στο 74’ ένα μακρινό σουτ του Τσούμπερ έφυγε ψηλά, ενώ στο 76’ και μετά από μια όμορφη ατομική προσπάθεια του Πνευμονίδη, ο Ουκάκι σούταρε και εκείνος άστοχα.



Οι γηπεδούχοι πήραν εκ νέου το προβάδισμα στο 87', όταν μετά από σέντρα και διώξιμο του Κάλινιν, ο Μουτουσαμί κοντρόλαρε και σούταρε εντυπωσιακά πριν η μπάλα πέσει στο χορτάρι, νικώντας τον Τιναλίνι για το 2-1! Ωστόσο, ο Πανσερραϊκός δεν είχε πει την τελευταία του λέξη, βρίσκοντας το γκολ της ισοφάρισης στο 90'+2', με τον Μασκανάκη να εκτελεί κόρνερ και με τον Τεϊσέιρα να πιάνει υπέροχη κεφαλιά και να διαμορφώνει το τελικό 2-2!

MVP: Ο πολύπειρος Τεϊσέιρα μπορεί να μην είχε φανει ιδιαίτερα σε 92 λεπτά αγώνα, όμως το πολύ όμορφο γκολ που έβαλε λίγο πριν από το φινάλε χάρισε στην ομάδα του έναν ανέλπιστο βαθμό, ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός στη μάχη της παραμονής.

Η σφυρίχτρα: Χωρίς μεγάλα προβλήματα η διαιτησία του Πολυχρόνη. Έχασε το πέναλτι που έκανε ο Κάλινιν στον Μανσούρ, αλλά ο VAR, Φωτιάς, τον κάλεσε σωστά να δει τα ριπλέι και να δώσει τελικά την παράβαση. Σωστή και η αποβολή του Ίβαν, ο οποίος αντίκρισε δύο φορές την κίτρινη κάρτα για επικίνδυνο παίξιμο.

Οι συνθέσεις των ομάδων:



Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης – Μουντές (80’ Τσαντίλας), Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Παπαδόπουλος (57’ Κίνι) - Μουτουσαμί, Τσιγγάρας (57’ Ουκάκι) - Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπάκου (67’ Πνευμονίδης) - Τσούμπερ.



Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι - Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Κάλινιρ - Λύρατζης, Τσαούσης (88’ Μασκανάκης), Ομεογκά (88’ Ριέρα), Δοιρανλής, Μπεν Σαλάμ (80’ Μπρουκς) - Ιβάν, Τεσέιρα (90'+5' Καρέλης).



Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Κολλιάκος, Δέλλιος

Τέταρτος: Κατοίκος

VAR: Φωτιάς

AVAR: Γιουματζίδης

