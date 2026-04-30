Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ότι η ζήτηση για τα εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, με περισσότερες από 500 εκατομμύρια αιτήσεις να έχουν ήδη καταγραφεί για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε 40 μέρες στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό.

«Έχουμε λάβει 500 εκατομμύρια αιτήματα για εισιτήρια. Στα δύο προηγούμενα Μουντιάλ μαζί, είχαμε 50 εκατομμύρια», ανέφερε ο Ινφαντίνο στο συνέδριο της FIFA.

Πρόσθεσε επίσης ότι έχει ήδη πουληθεί σχεδόν το σύνολο των εισιτηρίων που έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής, που αντιστοιχεί περίπου στο 90% της συνολικής διαθεσιμότητας.

Το ζήτημα των εισιτηρίων αποτελεί ευαίσθητο θέμα ενόψει της διοργάνωσης, καθώς υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις τιμές και την πρόσβαση των τοπικών φιλάθλων. Ωστόσο, ο πρόεδρος της FIFA υποστήριξε ότι, πέρα από τα ακριβά εισιτήρια, υπάρχουν και πιο προσιτές επιλογές.

Η FIFA αναμένεται να συνεχίσει να διαθέτει εισιτήρια σε φάσεις, με στόχο τη διαχείριση της ζήτησης και τη μεγιστοποίηση των εσόδων, σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που προβλέπεται να είναι το πιο κερδοφόρο στην ιστορία.



Πηγή: skai.gr

