Το βίντεο της ΑΕΚ με νεαρούς φίλους της ομάδας και τον Βίντα

Η AEK επέλεξε έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερα δημιουργικό τρόπο για να σηματοδοτήσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ντομαγκόι Βίντα, παρουσιάζοντας ένα πρωτότυπο βίντεο με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα.

Στο βίντεο συμμετέχουν μικροί φίλοι της ομάδας, ενώ τον ρόλο του δασκάλου αναλαμβάνει ο γνωστός ηθοποιός Μελέτης Ηλίας, ο οποίος μέσα σε σχολική αίθουσα θέτει ερωτήσεις στα παιδιά, εμπνευσμένες τόσο από την ιστορία όσο και από τη σύγχρονη πορεία της Ένωσης.



Η πιο χαρακτηριστική στιγμή έρχεται όταν η κουβέντα στρέφεται γύρω από τον ηγέτη των αποδυτηρίων. Τότε, με θεατρικό τρόπο, ανοίγει η πόρτα και εμφανίζεται ο Βίντα, προκαλώντας ενθουσιασμό στους μικρούς μαθητές, οι οποίοι τον υποδέχονται με αποθέωση.

Το βίντεο αποτυπώνει τη σύνδεση της ομάδας με τη νέα γενιά φιλάθλων, αλλά και τον ιδιαίτερο ρόλο που έχει αποκτήσει ο Κροάτης αμυντικός στο εσωτερικό της ΑΕΚ.

