Ανατροπή και «ναυάγιο»: Ο Ματσάρι δεν αναλαμβάνει τον Ηρακλή

Ανατροπή σημειώθηκε στις επαφές του Ηρακλή με τον Βάλτερ Ματσάρι, καθώς οι συζητήσεις των δύο πλευρών δεν κατέληξαν σε συμφωνία, παρά το γεγονός ότι μέχρι χθες όλα έδειχναν πως ο Ιταλός τεχνικός ήταν έτοιμος να αναλάβει την ομάδα στην επιστροφή της στη Stoiximan Super League!

Ο 65χρονος προπονητής ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη, είδε από κοντά τις εγκαταστάσεις στη Μίκρα, επισκέφθηκε το Καυτανζόγλειο και είχε σειρά επαφών με τους ανθρώπους του συλλόγου, προκειμένου να σχηματίσει πλήρη εικόνα πριν δώσει την τελική του απάντηση.

Παρότι αρχικά υπήρχε προφορική συμφωνία και θετικό κλίμα, το ραντεβού της Πέμπτης έφερε ανατροπή. Ο Ματσάρι φέρεται να διαφοροποίησε ορισμένες από τις απαιτήσεις του, με αποτέλεσμα η διαδικασία να οδηγηθεί σε «ναυάγιο» και ο Ηρακλής να στρέφεται πλέον σε άλλες λύσεις για τον πάγκο.

Οι «κυανόλευκοι» συνεχίζουν άμεσα την αναζήτηση προπονητή, με στόχο να κλείσουν το θέμα το συντομότερο δυνατόν, ώστε να προχωρήσει ο σχεδιασμός της νέας σεζόν.

