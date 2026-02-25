Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Παρί στο «Telekom Center Athens» για την 29η αγωνιστική της Εuroleague (26/02, 21:45, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.



Ενόψει της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν έκανε σημαντικές αποκαλύψεις. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός τόνισε πως ο Ματίας Λεσόρ είναι έτοιμος να παίξει, όμως θα χρειαστεί πρώτα να εκτίσει την τιμωρία ενός παιχνιδιού που του επιβλήθηκε λόγω των όσων συνέβησαν στο φινάλε της πρόσφατης αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε.

Παράλληλα, ο Αταμάν ανέφερε ότι ο Ομέρ Γιούρτσεβεν πιθανότατα δεν θα αποχωρήσει, αλλά θα μείνει μέχρι το τέλος της σεζόν για ασφάλεια, σε περίπτωση που ο Γάλλος σέντερ δεν γυρίσει στο 100%.



Αναλυτικά όσα είπε:



«Η Παρί είναι πολύ διαφορετική ομάδα από αυτές που παίξαμε στο Κύπελλο και στα προηγούμενα ματς της EuroLeague. Θα είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς να εστιάσουμε στην άμυνα στο τρανζίσιον και να μην κάνουμε λάθη στην επίθεση, να μοιράσουμε την μπάλα.



Το μομέντουμ αλλάζει στο ξεκίνημα του Κυπέλλου, γιατί όλοι κατάλαβαν ότι έφτασε ο πρώτος στόχος της σεζόν και τώρα είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της EuroLeague. Όλοι πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι σε όλα τα παιχνίδια. Τώρα υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια στη EuroLeague. Μπορεί να είμαστε στην πρώτη τετράδα, μπορεί και εκτός πλέι οφ. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι παίκτες παίρνουν σοβαρά τις περιστάσεις.



Ο Ματίας είναι έτοιμος να παίξει, αλλά έχει τιμωρία ενός παιχνιδιού και περιμένουμε την επανέναρξη μετά τις εθνικές ομάδες. Ελπίζω να ξεκινήσει να παίζει κανονικά παιχνίδια με την ομάδα και να κάνει κανονικές προπονήσεις.



Ο Χέιζ-Ντέιβις είναι έμπειρος παίκτης, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει την στρατηγική. Για να είναι 100% χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι εντελώς έτοιμος.



Ο Ομέρ τώρα είναι στην εθνική Τουρκίας. Αύριο δεν θα τον χρησιμοποιήσουμε. Το κλαμπ θα αποφασίσει. Δεν είμαστε σίγουροι για την κατάσταση του Ματίας. Ο Ματίας θα έρθει να παίξει, αλλά δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω. Πιθανότατα θα μείνει σε εμάς μέχρι το τέλος της σεζόν, για ασφάλεια, επειδή οι μεταγραφές κλείνουν στις 28 Φεβρουαρίου.



Μετά αν ο Ματίας δεν επιστρέψει στο 100% και έχουμε κάποιο πρόβλημα με τους δύο σέντερ, θα είμαστε χωρίς παίκτες. Πρέπει να σκεφτούμε την κατάσταση του Ματίας. Αν ο Ματίας είναι εντάξει, ίσως είναι εδώ για ασφάλεια, θα αποφασίσουμε στις επόμενες 2-3 μέρες».

