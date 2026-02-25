Netflix: Έρχεται ταινία για τη «μαγική» Βραζιλία του Μουντιάλ του 1970 στο Μεξικό

Η τακτική του Μάριο Ζαγκάλο από την άκρη του πάγκου, τα μαγικά του Κάρλος Αλμπέρτο, η ηγεσία του Πελέ που είχε επανέλθει στη «σελεσάο» και ο θρίαμβος επί της Ιταλίας στον μεγάλο τελικό με την τρίτη κατάκτηση Μουντιάλ σε 12 χρόνια, αποτυπώνονται στο νέο φιλμ του Netflix!

Και να σκεφτεί κανείς, ότι 99 ημέρες πριν από εκείνο το παιχνίδι με τη «σκουάντρα ατζούρα», οι Βραζιλιάνοι αποχωρούσαν από το γήπεδο εν μέσω έντονων αποδοκιμασιών από τον κόσμο τους, μετά από ένα φιλικό ματς που είχε λήξει με το 1-1 απέναντι στην Μπανγκού, ομάδα από το Ρίο.

Το 1970, η Βραζιλία μπήκε στους αγωνιστικούς χώρους των γηπέδων του Μεξικό για να γράψει ιστορία. Ζήστε ξανά τη σύνθεση μιας από τις πιο συναρπαστικές ομάδες όλων των εποχών και δείτε πώς κάθε θέση, κάθε αριθμός και κάθε επιλογή συνέβαλαν στη δημιουργία του θρύλου της. Από τις 29 Μαΐου, στο Netflix.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.