Παναθηναϊκός-Ζαλγκίρις: Με σύμμαχο την ψυχολογία για να χτίσουν σερί οι «πράσινοι»

Παναθηναϊκός και Ζαλγκίρις διασταυρώνουν απόψε το βράδυ (21:15, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) τα ξίφη τους στο ΟΑΚΑ για την 8η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.



Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να «χτίσουν» ένα νικηφόρο σερί στη διοργάνωση, καθώς, τα επόμενα τρία παιχνίδια είναι στην έδρα τους και μάλιστα με «βατούς» αντιπάλους. Πέρα από το αποψινό παιχνίδι, το σύνολο του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσει αυτή την εβδομάδα τη Βίρτους Μπολόνια (17/11), ενώ, στις 23 του μήνα θα υποδεχθούν τη Βαλένθια.

Το «τριφύλλι» προέρχεται από την πολύ καλή εμφάνιση και το άνετο διπλό στο… καταπράσινο Βερολίνο επί της Άλμπα (85-99), αποτέλεσμα με το οποίο βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 3-4. Στο ντεμπούτο του Κέντρικ Ναν με τα πράσινα, ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την καλύτερή του φετινή εμφάνιση, δείχνοντας πολύ καλά στοιχεία στο παιχνίδι του. Την Κυριακή, επικράτησε με 75-65 επί του Άρη στο Αλεξάνδρειο κάνοντας το «6 στα 6» στη φετινή Stoiximan Basket League.



Από την άλλη τώρα, η Ζαλγκίς μετρά αισίως δύο σερί ήττες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Στο Λιθουανικό πρωτάθλημα ηττήθηκε 75-64 από τη Γουλβς, ενώ, την περασμένη εβδομάδα έχασε στην παράταση από την Εφές (86-82) με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στο 3-4. Παρά το καλό της ξεκίνημα, μετρά τρεις διαδοχικές ήττες στη διοργάνωση.



Στα αγωνιστικά, ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει στη διάθεσή του όπως είναι γνωστό εδώ και καιρό τον Ιωάννη Παπαπέτρου, αλλά και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, οι οποίοι θα μείνουν για μερικούς μήνες εκτός. Για τους Λιθουανούς, αμφίβολος για απόψε δίνεται ο Ντίμσα.

