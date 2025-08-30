Παναθηναϊκός: Υποδέχεται άμεσα και Ταμπόρδα

Μετά την άφιξη του Μίλος Πάντοβις, ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να υποδεχτεί ακόμα έναν παίκτη, τον Βιθέντε Ταμπόρδα.



Ο Αργεντινός μέσος αναμένεται στην Ελλάδα την Κυριακή (31/08) για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους «πράσινους», με τον 24χρονο να έχει αναχωρήσει από την Αργεντινή το απόγευμα του Σαββάτου (30/08) με προορισμό την Αθήνα.

Το «τριφύλλι» επένδυσε περίπουγια να εξασφαλίσει το 80% των δικαιωμάτων του παίκτη από την Μπόκα Τζούνιορς, ενώ εξασφαλίστηκε και η συναίνεση της Πλατένσε για την πρόωρη διακοπή του δανεισμού του, που είχε διάρκεια έως το τέλος Δεκεμβρίου.Με την άφιξή του στην Αθήνα, ο Ταμπόρδα θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και θα ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.

