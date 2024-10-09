Παναθηναϊκός: Υπέταξε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και μπήκε αγριεμένος στη νέα σεζόν

Λογαριασμός
Βόλεϊ: Υπέταξε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και μπήκε αγριεμένος στη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο Μετς, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 σετ (25-7, 25-16, 25-11) της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον 2ο γύρο του Challenge Cup.

Εντυπωσιακή πρεμιέρα στο Challenge Cup Γυναικών για τον Παναθηναϊκό!

Οι «πράσινες» πραγματοποίησαν τρομερή εμφάνιση στο Κλειστό του Μετς, επικρατώντας με άνεση και... στιλ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0 σετ (25-7, 25-16, 25-16)!

Η ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς ήταν καταιγιστική στο πρώτο σετ, το οποίο και κατέκτησε με το εντυπωσιακό 25-7, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της. Μάλιστα, το «τριφύλλι» ολοκλήρωσε το ματς με συνολικά 39 winners και 7 άσους, ενώ, και τα μπλοκ δούλεψαν πολύ καλά, φτάνοντας συνολικά τα 8 στην αναμέτρηση. Κορυφαία για την ελληνική ομάδα ήταν η Μπογκούμιλα Μπιάρντα με 13 πόντους.

Με τη νίκη αυτή, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του θεσμού, πηγαίνοντας στη Βουλγαρία την ερχόμενη Τετάρτη (16/10) με τεράστιο πλεονέκτημα.

Τα σετ 3-0: 25-7, 25-16, 25-16

Πηγή: sport-fm.gr

