Ολυμπιακός: Προπονήθηκε κανονικά ο Μουστάφα Φαλ - Ίωση ο ΜακΚίσικ

Με ένα... νέο πρόσωπο στην προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις!



Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ και μετέφερε και στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Nίκος Ζέρβας, ο Μουστάφα Φαλ, προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς. Η αποχή τού ωστόσο δεν θα του επιτρέψει να αγωνιστεί στην αναμέτρηση της Παρασκευής (11/10), ωστόσο θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το ματς της επόμενης αγωνιστικής με την Αρμάνι Μιλάνο.



Σε ό,τι αφορά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Σέρβος αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό σε περίπου μια εβδομάδα προκειμένου να μπει μετά από 5-6 ημέρες σε αγωνιστικούς ρυθμούς.



Αντίθετα ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ταλαιπωρείται από μια ίωση και η κατάστασή τού για το επικείμενο ματς με τη Ζάλγκριις θα εκτιμηθεί την Πέμπτη.



Ακούστε το ρεπορτάζ:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.