Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ευχάριστα νέα στον Ολυμπιακό: Προπονήθηκε κανονικά ο Μουστάφα Φαλ - Ίωση ο ΜακΚίσικ

Με ένα πολύ καλό νέο συνεχίστηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το ματς με τη Ζάλγκιρις, καθώς ο Μουστάφα Φαλ προπονήθηκε κανονικά, ανεβάζοντας ρυθμούς. Ίωση ο Σακίλ ΜακΚίσικ

Ολυμπιακός: Προπονήθηκε κανονικά ο Μουστάφα Φαλ - Ίωση ο ΜακΚίσικ

Με ένα... νέο πρόσωπο στην προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις!

Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ και μετέφερε και στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Nίκος Ζέρβας, ο Μουστάφα Φαλ, προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς. Η αποχή τού ωστόσο δεν θα του επιτρέψει να αγωνιστεί στην αναμέτρηση της Παρασκευής (11/10), ωστόσο θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το ματς της επόμενης αγωνιστικής με την Αρμάνι Μιλάνο.

Σε ό,τι αφορά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Σέρβος αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό σε περίπου μια εβδομάδα προκειμένου να μπει μετά από 5-6 ημέρες σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Αντίθετα ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ταλαιπωρείται από μια ίωση και η κατάστασή τού για το επικείμενο ματς με τη Ζάλγκριις θα εκτιμηθεί την Πέμπτη.


Ακούστε το ρεπορτάζ:

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark