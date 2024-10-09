Asteras AKTOR: Λύγισε στο 115’ την αξιόμαχη Καβάλα και έφυγε για τους «16»

Τα βρήκε σκούρα, αλλά κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson o Asteras AKTOR. Οι Αρκάδες ζορίστηκαν απέναντι στην αξιόμαχη Καβάλα, σπατάλησαν ένα τσουβάλι ευκαιρίες και είχαν και χαμένο πέναλτι, αλλά με γκολ του Τζίμα στο 115’ κατάφεραν να επικρατήσουν 1-0 και να φύγουν για την επόμενη φάση.



Με τη Ζάκυνθο σε διπλά ματς στους «16» θα παίξουν οι «κιτρινομπλέ» που παρατάχθηκαν στην Καβάλα με υπηρεσιακό προπονητή τον Γιάννη Δουβίκα, ενώ είχαν 25 τελικές και 19 κόρνερ, δείγμα της συνολικής ανωτερότητάς τους αλλά και της… αστοχίας τους.

Το ματς

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά, με τοννα έχει κυκλοφορεί ωραία την μπάλα αλλά να έχει πρόβλημα στη δημιουργία φάσεων. Ηέπαιζε κυρίως στις αντεπιθέσεις, με τους γηπεδούχους μετά το 20λεπτο να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο.Η πρώτη καλή στιγμή άνηκε στους Αρκάδες και συγκεκριμένα στο 33’ όταν οδεν μπόρεσε να νικήσει τοναπό θέση τετ-α-τετ. Στο 39ο λεπτό ήταν η στιγμή της Καβάλας να απειλήσει, με τοννα φεύγει στην κόντρα, να σπάει στον Παπαδόπουλο ο οποίος έκανε από το ύψος της περιοχής το πλασέ στην κίνηση, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.Τελικά μέχρι το σφύριγμα του ημιχρόνου δεν άλλαξε τίποτα και οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες (0-0). Ομπήκε καλά και στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας μια καλή ευκαιρία να ανοίξει το σκορ και συγκεκριμένα στο 51’, όταν οέκανε το γύρισμα, αλλά οδεν μπόρεσε να κάνει κοντρόλ και να εκτελέσει από τη μικρή περιοχή. Στο 63ο λεπτό οι Αρκάδες κέρδισαν πέναλτι, αφού οανέτρεψε τονμέσα στην περιοχή, αλλά οπου ανέλαβε την εκτέλεση αστόχησε από τα 11 βήματα, με τοννα το βγάζει.Στο 65’ ηείχε τη δική της στιγμή, με τον Γκέκα να κάνει το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά οέπεσε και μπλόκαρε. Στη συνέχεια οείχε κάποιες ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε καμία, με το ματς να οδηγείται τελικά στην παράταση.Παρόμοια εικόνα και στην παράταση. Οέβγαλε μεγαλύτερα κουράγια στο ματς, αλλά και την ποιότητα που διαθέτει, με τη διαφορά της μιας κατηγορίας να φαίνεται όσο περνούσε η ώρα φυσιολογικά.Η μία φάση διαδεχόταν την άλλη, οι Αρκάδες είχαν τουςκαιγια κινητήριους μοχλούς, αλλά συνέχιζαν να παρουσιάζουν πρόβλημα στην τελική προσπάθεια. Τα κόρνερ άγγιξαν τα 20, αλλά ηαμυνόταν με τρομερή ψυχή και με... νύχια και δόντια. Ωστόσο, στο 115' του αγώνα ήρθε η χαριστική βολή για τους γηπεδούχους.βρήκε τον χώρο από δεξιά, έκανε καλοζυγισμενη σέντρα και ομε άψογο πλασέ στην κίνηση εκτέλεσε τον, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή έμοιαζε ανίκητος για το 1-0 των Αρκάδων.Ένα σκορ που έμεινε ως το φινάλε, παρά τη φιλότιμη προσπάθεια τηςνα ψάξει να βρει ένα γκολ και να στείλει τον αγώνα στα πέναλτι...αναμφίβολα ο οποίος χάρισε στην ομάδα του τη νίκη-πρόκριση. Εκπληκτικός ο κίπερο οποίος παραλίγο μόνος του, με τις φοβερές επεμβάσεις να νικήσει τον

