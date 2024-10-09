Λογαριασμός
Ένταλμα σύλληψης για τον Σλότερ - Ορατός ο κίνδυνος να αφαιρεθούν 2 τίτλοι της Ρεάλ Μαδρίτης

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον Μάρκους Σλότερ για υπόθεση πλαστογραφίας διαβατηρίου το 2015 ως παίκτης της Ρεάλ. Ορατός ο κίνδυνος τιμωρίας για τους «μερένχες».

Ρεάλ Μαδρίτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Σλότερ - Κίνδυνος να αφαιρεθούν δύο τίτλοι

Οι ισπανικές Αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον Μάρκους Σλότερ, για την πολύκροτη υπόθεση πλαστογραφίας του διαβατηρίου του από τη σεζόν 2014/15, σύμφωνα με ισπανικά Μέσα.

O 39χρονος Αμερικανός, που έχει σταματήσει το μπάσκετ από το 2021, όταν και αγωνίστηκε στην ΑΕΚ Betsson BC, κατηγορείται από το ισπανικό δικαστήριο πως χρησιμοποίησε πλαστό διαβατήριο της Ισημερινής Γουινέας το 2015. Με τον τρόπο αυτό, ο άλλοτε σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης συμμετείχε στο Κύπελλο Ισπανίας ως κοινοτικός παίκτης, με βάση τη «συμφωνία του Κοτονού».

Εκείνη τη σεζόν, οι «μερένχες» κατέκτησαν το Κύπελλο, αλλά και το πρωτάθλημα Ισπανίας, αφήνοντας την Μπαρτσελόνα στη 2η θέση και στις δύο διοργανώσεις. Ως εκ τούτου, εφόσον κριθεί ένοχος ο Σλότερ, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αφαιρεθούν οι τίτλοι αυτοί από τους Μαδριλένους μετά από σχεδόν δέκα χρόνια και να καταλήξουν στα χέρια των «μπλαουγκράνα»!

Πηγή: sport-fm.gr

